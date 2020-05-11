Сервісні центри МВС відновлять роботу за попереднім записом

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають роботу сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом … Логічно, що система сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичилися за два місяці карантину. Саме для цього Головним сервісним центром МВС розроблена зручна послуга “Запис в електронну чергу”, – повідомив Геращенко.
Запис буде проводитися через сайт Головного сервісного центру hsc.gov.ua, де необхідно пройти ідентифікацію через Bank ID або цифровий підпис. Після цього потрібно вибрати зручний сервісний центр і отримати дату і час прийому.
Геращенко також виклав для ознайомлення інструкцію і відео з користування послугою “Запис в електронну чергу”.
Сервісні центри МВС оснащені захисними прозорими перегородками і позначеннями соціальної дистанції.
Послуги будуть надаватися з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 кв. м і з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра.
Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.