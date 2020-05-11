Сервісні центри МВС відновлять роботу за попереднім записом

Починаючи з 12 травня, сервісні центри МВС відновлюють роботу з можливістю відвідування їх громадянами.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають роботу сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом … Логічно, що система сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичилися за два місяці карантину. Саме для цього Головним сервісним центром МВС розроблена зручна послуга “Запис в електронну чергу”, – повідомив Геращенко.

Запис буде проводитися через сайт Головного сервісного центру hsc.gov.ua, де необхідно пройти ідентифікацію через Bank ID або цифровий підпис. Після цього потрібно вибрати зручний сервісний центр і отримати дату і час прийому.

Геращенко також виклав для ознайомлення інструкцію і відео з користування послугою “Запис в електронну чергу”.

Сервісні центри МВС оснащені захисними прозорими перегородками і позначеннями соціальної дистанції.

Послуги будуть надаватися з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 кв. м і з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра.