На тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Пошук зниклих — один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, що зникли під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

Пошук Україна 2022 — Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО.

Знайди рідних — бот, створений за ініціативи “Міжнародної асоціації кібербезпеки” та інших громадських організацій.

Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України. Посилання — тут.

Також існують чатботи для пошуку людей в окремих регіонах:

Пошук зниклих людей у Харкові — посилання.

Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київській області нещодавно створили окремий бот — посилання.

У Мінцифрі стверджують, що вперше така практика була успішно запроваджена в Гостомелі та вже дає позитивні результати.