Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Пошук зниклих — один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих,  що зникли під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

Пошук Україна 2022 — Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО.

Знайди рідних — бот, створений за ініціативи “Міжнародної асоціації кібербезпеки” та інших громадських організацій.

Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України. Посилання — тут.

Також існують чатботи для пошуку людей в окремих регіонах:

  • Пошук зниклих людей у Харкові — посилання.
  • Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київській області нещодавно створили окремий бот — посилання.

У Мінцифрі стверджують, що вперше така практика була успішно запроваджена в Гостомелі та вже дає позитивні результати.

  • Нагадаємо, що російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.
  • Водночас мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.
  • Також у місті Мангуш (Донецька область) окупаційні війська РФ створили фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Вони розшукують громадян, що не згодні з російським режимом,, та розправляються з ними.