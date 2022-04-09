Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Пошук зниклих — один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, що зникли під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.
Пошук Україна 2022 — Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО.
Знайди рідних — бот, створений за ініціативи “Міжнародної асоціації кібербезпеки” та інших громадських організацій.
Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України. Посилання — тут.
Також існують чатботи для пошуку людей в окремих регіонах:
- Пошук зниклих людей у Харкові — посилання.
- Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київській області нещодавно створили окремий бот — посилання.
У Мінцифрі стверджують, що вперше така практика була успішно запроваджена в Гостомелі та вже дає позитивні результати.
- Нагадаємо, що російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.
- Водночас мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.
- Також у місті Мангуш (Донецька область) окупаційні війська РФ створили фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Вони розшукують громадян, що не згодні з російським режимом,, та розправляються з ними.