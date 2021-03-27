Сержантом зі зброї Палати представників США (Sergeant at Arms of the United States House of Representatives) вперше став темношкірий офіцер. Ним призначили генерал-майора Вільяма Уокера, командувача Національною гвардією округу Колумбія. Він буде відповідати за безпеку членів Конгресу і підтримання порядку в Капітолії.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Відтепер Уокер буде відповідати за забезпечення безпеки членів Конгресу, персоналу, високопоставлених гостей і туристів. Він буде співпрацювати з сержантом по зброї Сенату й Архітектором Капітолія. Ці три посадових особи разом з начальником поліції Капітолія входять до складу Ради поліції Капітолія.

Про призначення Уокера на цю високу посаду повідомила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Уокер змінив Пола Ірвінга, який пішов у відставку після “штурму Капітолія” 6 січня.

В той день Уокер очолював Національну гвардію округу Колумбія. 3 березня він дав свідчення про те, як війська гвардії чекали в автобусах, щоб їх відправили до Капітолія. Час очікування розтягнувся на три години.

Представляючи Уокера, Пелосі сказала, що 39 років військової служби Уокера і робота спеціальним агентом Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) – важливий досвід для офіцера на новому робочому місці.

“Це історичне призначення. Уокер – перший чорношкірий американець, який стане сержантом по зброї”, – сказала Пелосі.