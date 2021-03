Сержантом зі зброї Палати представників США (Sergeant at Arms of the United States House of Representatives) вперше став темношкірий офіцер. Ним призначили генерал-майора Вільяма Уокера, командувача Національною гвардією округу Колумбія. Він буде відповідати за безпеку членів Конгресу і підтримання порядку в Капітолії.