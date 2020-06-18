Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилася, що на сайті мережі магазинів "АЛЛО" на карті Крим показаний окремо від решти України.

Про це Джапарова написала в Facebook.

“Мережа магазинів” АЛЛО “, яка оперує в Україні, вирішила догодити всім. АРК і Республіка Крим” в одному флаконі “, – зазначила вона.

У коментарях вказали, що, ймовірно, проблема більше не в сайті компанії, а в карті, яка інтегрована туди. У той же час Джапарова зазначила, що в мережу магазинів вже зверталися, але безрезультатно.

“Звернення ігноруються. Відписка в стилі “розглянемо, опрацюємо, повідомимо”, – говорить заступник міністра.