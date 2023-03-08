Минулого року уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів. Це перше підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти зброї для її війни проти Росії.

Про це Reuters повідомив офіційний представник відділу оборонних закупівель у Сеулі.

Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу південнокорейського шасі гаубиці, повідомив Кім Хьон Чел, директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва.

“Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA… Потім ми прийняли рішення надати ліцензію на експорт до Польщі”, — сказав він Reuters в інтерв’ю.

Пізніше він наголосив, що позиція уряду полягає в тому, щоб не передавати Україні системи озброєння.

Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати надання САУ Krab, посилюючи припущення щодо того, чи погодилась Південна Корея офіційно допомогти Україні.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab — це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, вежі британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща відправила в Україну 18 Krab у травні 2022 року.

Минулого року президент РФ Володимир путні звинуватив Південну Корею у наданні Україні зброї, заявивши, що таке рішення зруйнує двосторонні відносини країн.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль тоді заявив, що вони не надали жодної зброї. Його адміністрація каже, що не планує змінювати цю політику.

Юн наголосив, що південнокорейське законодавство ускладнює прямий продаж зброї країнам, які перебувають у активному конфлікті. Сеул також не хотів розізлити Росію, попри зростаючий тиск з боку Сполучених Штатів і країн НАТО щодо надання зброї та боєприпасів.

“Ми, очевидно, вважаємо, що Південна Корея повинна робити більше, і ми регулярно повідомляли про це адміністрації Юна”, – повідомило Reuters західне дипломатичне джерело в Сеулі.

Під час візиту до Сеула в січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на інші країни, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії.

Глава DAPA має право вирішувати, що експортувати, але на практиці це також залежить від волі президента, сказав Ян Ук, науковий співробітник і експерт з оборони Сеульського інституту політичних досліджень Асан.

“Уряд повинен враховувати всі позиції, включаючи позицію МЗС, дипломатію, а також економічні міркування. Якщо Корея підтримає Україну, Росія може у відповідь продати Північній Кореї сучасні літаки або передати технології, які дійсно потрібні Північній Кореї”, – сказав він.

Південна Корея виграла від поспіху Європи до переозброєння, підписавши торік масштабну угоду з Польщею на 5,8 мільярда доларів США на постачання сотень ракетних установок Chunmoo, танків K2, самохідних гаубиць K9 і винищувачів FA-50.

Кім Чен Ин сказав, що Польщі знадобиться додатковий дозвіл Південної Кореї, щоб надати будь-яку з цих нових видів зброї Україні. Представники DAPA раніше наголошували, що ці продажі призначені для посилення обороноздатності Польщі, а не для допомоги Україні.

Делікатність Південної Кореї щодо цього питання підкреслила угода про продаж 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам. Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що хочуть відправити боєприпаси в Україну, але Південна Корея наполягає на тому, що Сполучені Штати мають бути кінцевим споживачем.

Речник міністерства оборони Південної Кореї сказав, що переговори щодо цієї угоди тривають.