Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Військові навчання пройшли в зв’язку з національним святом в Північній Кореї з приводу Дня народження засновника країни і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина – Кім Ір Сена.
Повідомляється, що з східного узбережжя, поблизу міста Манчон було випущено дві протикорабельні ракети. Інформацію про це підтвердили в Об’єднаному штабі Південної Кореї.
Зараз південнокорейські чиновники аналізують випробування спільно з американською розвідкою.
“Відзначається збільшення активності військово-повітряних сил. Ми вважаємо, що таким чином намагаються компенсувати відсутність зимових навчань … І вони (Північна Корея – ред.), зазвичай, проводять військові заходи до дня народження 15 квітня (Кім Ір Сена – ред.)”, – відзначили в штабі.
Крім того, в неділю північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що лідер Кім Чен Ин відвідав авіабазу і спостерігав за навчаннями, з використанням винищувачів і штурмовиків.
- 13 квітня у Південній Кореї зареєстрували 116 випадків повторного зараження коронавірусом.