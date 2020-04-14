У Південній Кореї встановили, що Північна Корея проводить військові навчання з випуском ракет малої дальності "земля-повітря".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Військові навчання пройшли в зв’язку з національним святом в Північній Кореї з приводу Дня народження засновника країни і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина – Кім Ір Сена.

Повідомляється, що з східного узбережжя, поблизу міста Манчон було випущено дві протикорабельні ракети. Інформацію про це підтвердили в Об’єднаному штабі Південної Кореї.

Зараз південнокорейські чиновники аналізують випробування спільно з американською розвідкою.

“Відзначається збільшення активності військово-повітряних сил. Ми вважаємо, що таким чином намагаються компенсувати відсутність зимових навчань … І вони (Північна Корея – ред.), зазвичай, проводять військові заходи до дня народження 15 квітня (Кім Ір Сена – ред.)”, – відзначили в штабі.

Крім того, в неділю північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що лідер Кім Чен Ин відвідав авіабазу і спостерігав за навчаннями, з використанням винищувачів і штурмовиків.