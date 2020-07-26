У Північній Кореї повідомили про першу підозру на COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними державного інформаційного агентства KCNA, симптоми COVID-19 виявили у чоловіка, яких прибув в країну з Південної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів екстрену зустріч з вищими посадовими особами, наклавши обмеження на прикордонне місто Кесон.

Північна Корея, закрита держава, раніше заявляла, що у них немає випадків COVID-19, але аналітики говорять, що це малоймовірно.

У повідомленні агентства KCNA йдеться, що чоловік, у якого підозрюють коронавірус, повернувся в Північну Корею 19 липня “після незаконного перетину демаркаційної лінії”.

KCNA додало, що Кім Чен Ин також почав розслідування того, як чоловікові вдалося перетнути сильно укріплений кордон, попередивши тих, хто несе за це відповідальність, що буде застосовано “суворе покарання”.

У той же час Південна Корея не повідомляла про будь-яких незаконних переходах через демілітаризовану кордон в останні дні.