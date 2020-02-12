Про це повідомляється на сайті парламенту.

У вівторок, 11 лютого, Збори Республіки Північна Македонія (представницький орган та носій законодавчої влади, парламент) ратифікували протокол про вступ держави в НАТО. Відповідне рішення було підтримано 114 з 116 присутніх депутатів. Фактично — прийнято одноголосно.

Спікер парламенту Північної Македонії Талат Джафері виступив із публічною заявою, в якій подякував чинному президенту Північної Македонії, уряду, парламенту та громадянам держави за їхню активну та послідовну роботу в напрямку приєдання країни до НАТО.

“Ми більше не на порозі НАТО, але з нашими партнерами, усіма 29 державами-членами, що діють на рівних в Північноатлантичному союзі. … Висловлюю свою повагу до громадян Республіки Північна Македонія, яка за останні майже три десятиліття нашої незалежності незмінно демонструє високий відсоток підтримки шляху нашої країни до альянсу НАТО. Незабаром всі ці зусилля отримають гідну оцінку, і ми з гордістю можемо сказати: “Ми — НАТО!”, — сказав він.

Посол США в Північній Македонії Кейт Бернс привітала цей крок та назвала його “історичним моментом”.

“Історичний момент, коли парламент одноголосно проголосував за ратифікацію Протоколу про вступ в НАТО Північної Македонії. Ваш прапор скоро буде піднято разом з прапором США і інших союзників в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі”, — прокоментувала вона.