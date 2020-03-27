Про це повідомляє держсекретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.
За словами Помпео, у Вашингтоні отримали документ про приєднання Північної Македонії в НАТО.
30-го березня прапор Північної Македонії піднімуть над штаб-квартирою альянсу.
“27 березня 2020 року США як депозитарій договору отримали документ про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-м союзником по НАТО”, – пише Помпео.
Натомість Президент України Володимир Зеленський вже привітав президента Північної Македонії.
“Щиро вітаю Президента і народ Північної Македонії з історичним досягненням – приєднанням до НАТО як 30-й повноцінний член. Одного разу Україна теж стане повноцінному членом НАТО“, – написав він.
- Раніше видання Politico в своєму матеріалі писало, що країни Європи зобов’язані застосовувати жорсткі карантинні заходи, щоб припинити розповсюдження коронавірусу. Але економічні наслідки такого карантину для розвитку регіону можуть бути більш смертоносними, ніж сам вірус.