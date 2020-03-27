Про це повідомляє держсекретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.

За словами Помпео, у Вашингтоні отримали документ про приєднання Північної Македонії в НАТО.

30-го березня прапор Північної Македонії піднімуть над штаб-квартирою альянсу.

“27 березня 2020 року США як депозитарій договору отримали документ про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-м союзником по НАТО”, – пише Помпео.

Натомість Президент України Володимир Зеленський вже привітав президента Північної Македонії.

“Щиро вітаю Президента і народ Північної Македонії з історичним досягненням – приєднанням до НАТО як 30-й повноцінний член. Одного разу Україна теж стане повноцінному членом НАТО“, – написав він.