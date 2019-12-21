Про це сказано в заяві компанії.

Таке рішення було прийнято внаслідок введення американський санкцій щодо будівництва газопроводу, передбачених оборонним бюджетом США (NDAA).

“Allseas буде діяти відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз’яснення від влади США”, – зазначено в заяві.