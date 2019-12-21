Про це сказано в заяві компанії.
Таке рішення було прийнято внаслідок введення американський санкцій щодо будівництва газопроводу, передбачених оборонним бюджетом США (NDAA).
“Allseas буде діяти відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз’яснення від влади США”, – зазначено в заяві.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.