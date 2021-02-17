Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній матч відбудеться на стадіоні “Рамон Санчес Пісхуан” в іспанській Севільї.

Де дивитися матч?

Подивитися онлайн-трансляцію матчу можна буде о 22:00 на телеканалі Футбол 1 і сервісі MEGOGO.

Головний арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди).

Орієнтовні склади

“Севілья”: Буну – Відаль, Кунде, Карлос, Ескудеро – Ракітіч, Фернандо, Хордан – Сусо, Ен-Несірі, Гомес

“Боруссія” Д: Хитці – морів, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Джан, Ділейні, Санчо, Ройс, Рейну – Голанд

“Севілья” в останніх дев’яти матчах у всіх турнірах не тільки здобула дев’ять перемог, але і пропустила в них лише один м’яч. У “Боруссії” справи йдуть гірше – в останніх 5 турах команда здобула лише 1 перемогу при 3 поразках, і зараз від зони Ліги чемпіонів вона відстає вже на 6 очок.

При цьому, букмекери поки не бачать явного фаворита в цій парі.