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“Севілья” – “Інтер”
- 21 серпня, 22:00. Німеччина, Кельн. Стадіон “Рейн Енергі”.
- Ліга Європи, фінал.
Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)
Травмовані: Матіас Весіно (“Інтер”).
Рейтинг клубів УЄФА:
- “Севілья” – 8-е місце
- “Інтер” – 33-е місце
“Севілья” та “Інтер” є кращими командами в історії Кубку УЄФА / Ліги Європи. Для “Севільї” цей фінал вже шостий (п’ять попередніх команда виграла). Для “Інтера” – п’ятий (в арсеналі команди – три перемоги).
Обидві команди програють дуже рідко, до того ж до фіналу вони підійшли практично в оптимальних складах.
Склади команд
“Інтер”, швидше за все, не буде змінювати свій стартовий склад. А ось у “Севільї” під сумнівом знаходиться Лукас Окампос, який в кінці матчу з “Манчестер Юнайтед” посилив отримане раніше пошкодження.
Орієнтовні склади:
- “Севілья”: Буну, Навас, Дієго Карлос, Кунде, Регілон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Ен-Несірі, Сусо.
- “Інтер”: Ханданович, Годін, Де Фрай, Бастони, Д`Амброзіо, Гальярдіні, Брозовіч, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартінес.
Де дивитися онлайн-трансляцію матчу
В Україні правами на показ матчів Ліги Європи володіє група компаній “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Севілья” – “Інтер” буде йти на каналі “Футбол 1”.
Початок трансляції матчу “Севілья” – “Інтер” о 22:00.
Прогноз матчу “Севілья” – “Інтер” від букмекерів
Букмекери в цьому протистоянні вважають, що у “Інтера” шансів на перемогу більше – вони оцінені коефіцієнтом 2,26. Перемога Севільї оцінена в – 3,3. І нічию букмекери оцінили в 3,45.
Цікаві факти
- “Севілья” – найуспішніша команда в історії Ліги Європи / Кубка УЄФА. Вона виграла всі п’ять своїх попередніх фіналів.
- “Інтер” зіграє в своєму десятому фіналі єврокубку, 5 з яких припадають на Лігу Європи. У попередніх чотирьох команда тричі перемогла і один раз програла.
- Ромелу Лукаку забив голи в десяти матчах Ліги Європи поспіль, що є рекордом турніру.
- Евер Банега грав і за “Севілью”, і за “Інтер”.