Сьогодні, 21 серпня, в Кельні відбудеться фінал Ліги Європи-2020. На стадіоні "Рейн Енергі" зустрінуться "Севілья" та "Інтер".

Про це розповідають #Букви.

“Севілья” – “Інтер”

21 серпня, 22:00. Німеччина, Кельн. Стадіон “Рейн Енергі”.

Ліга Європи, фінал.

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Травмовані: Матіас Весіно (“Інтер”).

Рейтинг клубів УЄФА:

“Севілья” – 8-е місце

“Інтер” – 33-е місце

“Севілья” та “Інтер” є кращими командами в історії Кубку УЄФА / Ліги Європи. Для “Севільї” цей фінал вже шостий (п’ять попередніх команда виграла). Для “Інтера” – п’ятий (в арсеналі команди – три перемоги).

Обидві команди програють дуже рідко, до того ж до фіналу вони підійшли практично в оптимальних складах.

Склади команд

“Інтер”, швидше за все, не буде змінювати свій стартовий склад. А ось у “Севільї” під сумнівом знаходиться Лукас Окампос, який в кінці матчу з “Манчестер Юнайтед” посилив отримане раніше пошкодження.

Орієнтовні склади:

“Севілья”: Буну, Навас, Дієго Карлос, Кунде, Регілон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Ен-Несірі, Сусо.

Буну, Навас, Дієго Карлос, Кунде, Регілон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Ен-Несірі, Сусо. “Інтер”: Ханданович, Годін, Де Фрай, Бастони, Д`Амброзіо, Гальярдіні, Брозовіч, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартінес.

Де дивитися онлайн-трансляцію матчу

В Україні правами на показ матчів Ліги Європи володіє група компаній “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Севілья” – “Інтер” буде йти на каналі “Футбол 1”.

Початок трансляції матчу “Севілья” – “Інтер” о 22:00.

Прогноз матчу “Севілья” – “Інтер” від букмекерів

Букмекери в цьому протистоянні вважають, що у “Інтера” шансів на перемогу більше – вони оцінені коефіцієнтом 2,26. Перемога Севільї оцінена в – 3,3. І нічию букмекери оцінили в 3,45.

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