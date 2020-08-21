Сьогодні, 21 серпня, в Кельні відбудеться фінальний матч Ліги Європи-2020 між командами "Севілья" і "Інтер". Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Про це повідомляють #Букви.

21 серпня, 22:00. Німеччина, Кельн. Стадіон “Рейн Енергі”.

Ліга Європи, фінал.

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

“Севілья” (Іспанія) – “Інтер” (Італія)

На думку експертів, більше шансів на перемогу має “Інтер”. Хоча обидві команди програють досить рідко, до того ж до фіналу вони підійшли практично в оптимальних складах.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Севілья” – “Інтер”

В Україні переглянути пряму трансляцію матчу можна буде побачити на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайнову трансляцію через сервіс OLL.tv.

Початок онлайнової трансляції матчу “Севілья” – “Інтер” о 22:00.

Також жителі інших країн зможуть подивитися трансляцію матчу на таких каналах:

Швейцарія – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei

Німеччина – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN

Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA

Об’єднане Королівство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App

Іспанія – Movistar +

Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Італія – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Швеція – Eurosport Player Sweden

Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1

Єгипет – beIN SPORTS CONNECT

Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play

Латинська Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Канада – DAZN

США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol