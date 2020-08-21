Про це повідомляють #Букви.
21 серпня, 22:00. Німеччина, Кельн. Стадіон “Рейн Енергі”.
Ліга Європи, фінал.
Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)
“Севілья” (Іспанія) – “Інтер” (Італія)
На думку експертів, більше шансів на перемогу має “Інтер”. Хоча обидві команди програють досить рідко, до того ж до фіналу вони підійшли практично в оптимальних складах.
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Севілья” – “Інтер”
В Україні переглянути пряму трансляцію матчу можна буде побачити на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайнову трансляцію через сервіс OLL.tv.
Початок онлайнової трансляції матчу “Севілья” – “Інтер” о 22:00.
Також жителі інших країн зможуть подивитися трансляцію матчу на таких каналах:
Швейцарія – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
Німеччина – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA
Об’єднане Королівство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
Іспанія – Movistar +
Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
Італія – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
Швеція – Eurosport Player Sweden
Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1
Єгипет – beIN SPORTS CONNECT
Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
Латинська Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
Канада – DAZN
США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol