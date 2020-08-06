Про це повідомляють #Букви.
“Севілья” – “Рома”:
- матч 1/8 фіналу Ліги Європи;
- на стадіоні “MSV-Арена”, Дуйсбург, Німеччина.
Арбітр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Голландія)
Травмовані: Гудель, Вацлік (?) – Пеллегріні (?), Міранте (?)
Дискваліфіковані: Верету (“Рома”)
Де дивитися трансляцію матчу?
Подивитися матч можна на телеканалах: “Футбол 2”, “RMC Sport 1”.
Початок матчу о 19:55.
Прогноз на матч “Севілья” – “Рома” від букмекерів
Цікаві факти
- У минулому сезоні “Севілья” провела 16 матчів в Лізі Європи. В 1/8 фіналу іспанці поступилися празької “Славії”.
- “Севілья” – триразові переможці Ліги Європи (п’ятиразовий, якщо враховувати Кубок УЄФА) ще жодного разу не вибували в турнірі на груповій стадії.
- “Севілья” чотири рази брала участь в 1/8 фіналу Ліги Європи і тричі проходила далі. Єдиної поразки – рік назад від “Славії” (2:2 вдома, 3:4 в гостях).
- У цьому сезоні “Рома” вперше за шість років не брала участь в Лізі чемпіонів. Рік тому вона вибула з неї на стадії 1/8 фіналу, програвши “Порту” з загальним рахунком 3:4.
- “Рома” в третій раз поспіль пройшла стадію 1/16 фіналу Ліги Європи.
- У цьому сезоні “Рома” вже грала в Німеччині. У четвертому турі групового етапу Ліги Європи вони поступилися в Менхенгладбаха місцевої “Боруссії” 1:2.
- Захисник “Роми” Федеріко Фасіо виступав за “Севілью” з 2007 по 2016 рік з перервами. На рахунку аргентинця 12 голів в 152 матчах.
- “Севілья” посіла в чемпіонаті Іспанії-2019/20 четверте місце.