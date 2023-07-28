До кінця літа залишився всього місяць, а це значить, що на кухнях багатьох українців в самому розпалі сезон домашньої консервації. Господині активно закуповують необхідне приладдя, овочі, ягоди, фрукти та готують смачні припаси на зиму. Фахівці Всеукраїнського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua розповіли, як обрати необхідний інвентар для консервації, який знадобиться під час процесу, та скільки цьогоріч він коштує в провідних українських мережах супермаркетів.

Крім сезону відпусток і відпочинку, літо — це енергійний сезон консервації. Полуниця, малина, огірки, помідори та багато іншого. Свіжі овочі та фрукти вже поспіли, тому господині поспішають приготувати цілий арсенал банок зі смачними соліннями, вареннями, джемами та компотами, які радуватимуть сім’ю протягом холодного зимового періоду. Робити заготівлі в домашніх умовах — справа нескладна, але важливо дотримуватися ряду правил, щоб консервація не зіпсувалася та вистояла необхідний термін до моменту її відкриття і смакування.

Як вибрати банки та кришки для домашніх заготівель

Вибираємо банки. Скляні банки — не вічні. Вони і тріскаються, і кришаться, причому іноді прямо в процесі закрутки. Тому дуже важливо під час покупки уважно оглянути тару. В асортименті супермаркетів представлені банки різного об’єму і навіть форми — від 0,1 до 3 літрів. Зауважимо, що креативні господині сьогодні мають можливість з творчістю підійти до консервування та закривати заготівлі в баночках нестандартної форми, що будуть тішити око. Адже якщо добре пошукати на полицях магазинів, нині можна знайти гарну тару у формі тварин, овочів чи фруктів, наприклад, груші, яблука, баклажану, перчика тощо.

Купуючи ємність, фахівці Zakaz.ua радять уважно оглянути шийку тари на наявність сколів. Скло має бути чисте, без розмитих плям та нальоту, шви тонкі та практично невидимі. До речі, на дні банки зазвичай зазначають дату виготовлення банки. Щоб перевірити скляну банку на цілісність, необхідно легко постукати по ній. Якщо банка має дрібну тріщину — це буде чути. Звук при цьому глухий, тоді як ціла банка звучить дзвінко. Уважно огляньте спайковий шов. Він повинен бути тонким, інакше скло кришитиметься на стику. Товстий шов завадить щільно «обхопити» шийку кришкою, а це значить, що у банку може потрапити повітря під час закрутки і консервація згодом «вибухне».

Вибираємо кришки. На сьогодні в асортименті представлені три види кришок на вибір — це стандартні жерстяні або з алюмінію типу СКО, а також так звані «твіст-офф». Традиційно для домашніх заготівель використовуються жерстяні кришки зі спеціальними гумовими кільцями, які забезпечують щільніше закатування. Алюмінієві кришки мало чим відрізняються від жерстяних, хіба що щільністю та міцністю матеріалу. Вони бувають лаковані (жовті) і нелаковані (як правило, білі). Великий плюс таких кришок — це низька ціна, але мінусів дещо більше, адже використати ви їх зможете лише один раз. До того ж, щоб закрити ними банку, необхідно мати у господарстві або додатково придбати для цього спеціальний закаточний ключ. Зокрема, вибираючи їх, слід враховувати, що кришки з білого нелакованого металу не підходять для консервування кислих плодів. Справа в тому, що вони окислюються, з часом можуть виділяти шкідливі речовини і в результаті консерви виходять з неприємним металевим присмаком. Якщо все ж купуєте такі кришки, тоді краще вибирайте із захисним шаром лаку з внутрішньої та зовнішньої сторони. У таких кришок є термін придатності — три роки.

А от кришки типу «твіст-офф» швидко здобули визнання у господинь, які щороку роблять домашні заготівлі на зиму. Завдяки гвинтовій різьбі їх можна легко закручувати вручну без закаточного ключа та використовувати неодноразово в господарстві.

Купуючи кришки в магазині, зверніть увагу, щоб на них не було слідів іржі, пошкоджень, тріщин або сколів. Крім того, обрані банки та кришки повинні підходити один одному за розміром (зазвичай стандарта тара має шийку розміром 82мм) та збігатися по гвинтовій різьбі для закручування.

Скільки коштує інвентар для консервації та основні харчові складники маринаду

Фахівці Zakaz.ua зробили огляд цін на товари, що знадобляться у якості інвентарю для приготування консервації, в таких провідних мережах супермаркетів як-от: METRO, Novus, Varus, МегаМаркет, Auchan, Космос, ЕКО маркет, Таврія В і т.д. В асортименті мереж представлено майже все необхідне приладдя — від елементарних кришок та тари — до таких дрібничок як стерилізатор для банок, лійки, кришки для зливу маринаду тощо. Що стосується вартості — діапазон різний, все залежить від обраного виду та об’єму тари, виробника та ритейлера. Тому ділимося мінімальними цінами на найпопулярніший інвентар, що в сезон консервації має значний попит серед онлайн-покупців сервісу Zakaz.ua.

Цьогоріч одна стандартна банка з шийкою 82мм під закатку типу СКО об’ємом 0,5 л найдешевше вартує 12,90 грн в гіпермаркетах Auchan; найдешевша літрова банка — 19 грн/шт (в ЕКО маркет); банка об’ємом 3 л — 59 грн/шт (в Auchan). Набори металевих кришок для закатки коштують 85,89 грн (20 шт) в мережі Novus. Також на поличках супермаркетів в асортименті можна знайти набори з кількістю кришок 45 або 50 штук в упаковці, мінімальна ціна яких стартує від 169 грн. Що стосується цін на банки для закрутки під кришку «твіст-офф»: найменша тара об’ємом 100 г коштує 25 грн в Auchan (але йде вже одразу в комплекті з кришкою), банка об’ємом 0,5 вартує 15,49 грн/шт (в Novus), а найдешевша літрова тара коштує 21,90 грн/шт (в METRO). Своєю чергою найнижча ціна на комплект кришок типу «твіст-офф» розміром 82мм становить 79,99грн за 20 штук в мережі METRO.

Ключ для закатки можна придбати як полуавтомат, так і автомат. Найдешевша вартість першого становить 239,90 грн, тоді як автомат коштує 399 грн (в мережі METRO). Також пропонуємо ознайомитися в інфографіці, представленій нижче фахівцями Zakaz.ua, з цінами у супермаркетах на популярні харчові складники, які можуть знадобитися вам для приготування маринаду.

Чим і як стерилізувати банки для консервації

Спочатку тару для консервації слід промити гарячою водою з харчовою содою. Після цього потрібно витерти їх насухо чистими рушниками. Стерилізувати банки можна у різний спосіб:

У каструлі з окропом. Це найпопулярніший та найстандартніший спосіб серед господинь. Однак, слідкуйте, щоб стінки банок не торкалися одна з одною. Інакше під час кипіння води вони можуть тріснути.

В духовці. Перш ніж ставити банки в духовку, слід підготувати їх до високої температури. Просто потримайте кілька хвилин під струменем гарячої води. При цьому духовка має бути теплою, температуру збільшуйте поступово.

Над чайником чи каструлею за допомогою спеціального стерилізатора чи решітки. Це старий метод, який був популярний у наших мам та бабусь. Втім, і зараз він у ході. На каструлю встановлюється решітка, на неї ставиться банка шийкою вниз. Стерилізація відбувається паром. Але будьте дуже обережні, чимало господинь обпеклося, знімаючи голіруч гарячу тару з решітки. Тому обов’язково використовуйте захисні кухонні рукавички. Стерилізація над чайником підходить виключно для маленьких баночок — 0,5-1 літр. В цьому випадку банка одягається на носик киплячого чайника і обдається парою.

У мікрохвильовій печі. Для початку у банку додається трохи води (кількість залежить від обсягу тари) і після цього вона відправляється в мікрохвильову піч на три хвилини. Крім харчової соди, ємність можна очистити та обробити медичним спиртом. Наливаємо у банку 100 мл (також залежно від обсягу тари), збовтуємо її та переливаємо спирт в іншу. Потім банки ополіскуємо водою. Таким чином, однією порцією спирту можна простерилізувати приблизно 10 банок.

Як стерилізувати банки із заготівлями

Після того як ви заповните тару смаколиками, її також треба додатково простерилізувати від зайвих мікроорганізмів у киплячій воді. Для цього на дно широкої каструлі покладіть рушник та поставте банки із заготівлею. По бортику каструлі залийте теплу воду — вона повинна доходити до плічок банки та увімкніть невеликий вогонь. Накрийте банки простерилізованими кришками, але не закручуйте. Стерилізація залежить від обсягу банки: 0,5 літри — 10 хвилин, 1 літр — 15 хв, 2-3 літрові — півгодини. До речі, після закипання зменшіть вогонь, щоб уникнути випаровування. Якщо в каструлі не одна банка, то вони можуть деренчати і стукатися бортами. Як сплине необхідний час, виймаємо банки, закручуємо кришки, перевертаємо та накриваємо ковдрою або рушником.

Також стерилізацію заготівель можна зробити за допомогою мікрохвильової печі, що значно швидше та простіше, ніж у перший спосіб. Заповніть банки заготівлями на дві третини — інакше вміст виплеснеться під час нагрівання. Поставте на піддон печі. Між тарою має бути відстань, щоб вони не стикалися. Вибирайте максимальний температурний режим та таймер на 3 хвилини. Не поспішайте відразу діставати банки — вони мають постояти після стерилізування. Після того як піч закінчить роботу, не відкривайте дверцята ще приблизно протягом п’яти хвилин. Далі долийте в банки гарячий маринад або розсіл і після цього можете закривати кришками. Однак варто зауважити, що такий спосіб стерилізації підходить для готових салатів, закусок та джему, які вже пройшли термічну обробку. Сирі овочі в цьому випадку просто зваряться у мікрохвильовій печі.

Як зрозуміти, що банка щільно закрилася

Якщо ви хочете зробити заготівлі, використовуючи жерстяні або алюмінієві кришки, вам знадобиться закаточний ключ. Існує кілька видів ключів: звичайний гвинтовий, який прокручується вручну; «равлик», механізм якого захищає банку від тиску; автоматичний із пружинним важелем. Краще купувати автоматичний, адже він сам фіксує кришку до максимального упору. Якщо ж ви використовуєте банки під закрутку з кришками “твіст-офф”, то в цьому випадку все ще максимально простіше. Але важливо правильно встановити кришку, щоб її різьблення збігалося з різьбленням банки. Встановлюєте вручну та щільно закручуєте до упору.

Те, наскільки щільно закручена кришка, покаже простий тест. Вам треба її просто перевернути. Якщо рідина не проступає — домашня заготівля герметична.

Також перевірити герметичність ємності можна за допомогою натискання в центр кришки. Якщо вона не прогинається, не клацає, не пружинить — кришка закручена щільно і за заготівлі можна не переживати. Якщо ж кришка відпружинила з характерним звуком — це значить, що у банку потрапило повітря і вона невдовзі «вибухне». Важлива порада! Обов’язково протріть шийку наповненої банки перед закручуванням кришки, інакше залишки сиропу або маринаду перешкоджатимуть легкому відкриванню банки, коли прийде час куштувати ваші смаколики та подавати їх до столу.

Як правильно зберігати готову консервацію

Ідеальне місце заготівель на зиму — темна та прохолодна комора. Зберігати соління, компоти, джеми та варення слід у темному прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Велику помилку роблять ті, хто зберігає банки на балконі. По-перше, тут не тільки вміст банки прийде в непридатність, але й через перепади температур (якщо балкон погано опалюється) скло просто трісне. Тому ідеальне місце для зберігання — це комора або нижні полиці, оскільки там температура не перевищує 20 градусів. Скільки можна зберігати заготівлі? Кожен продукт має свій термін. Наприклад, овочеві салати-асорті типу лечо, аджики, рагу можна зберігати до року. Солоні помідори та огірки — два роки, варення — до трьох років, фруктове желе — не більше року.

“Бажаємо вдалого та зручного консервування, щоб ваші заготівлі були смачні й простояли стільки часу, скільки ви запланували. Зокрема, нагадуємо, що необхідний інвентар для консервації, а також фрукти, овочі, ягоди та інші смаколики ви завжди можете замовити на сайті або у мобільному додатку сервісу доставки Zakaz.ua. Компанія доставляє продукти з 13-ти найпопулярніших мереж супермаркетів по всій країні. Також клієнти нашого сервісу мають змогу шопитися онлайн на найбільшому оптовому ринку “Столичний” у Києві, де представлений великий асортимент фреш-продукції від вітчизняних та імпортних постачальників, унікальні фермерські смаколики, делікатеси крафтового виробництва тощо. Крім того, замовити ягоди, овочі та фрукти зі “Столичного” можна одразу гуртом у спеціальному розділі “ОПТ”, що дозволить значно заощадити кошти та вартуватиме дешевше для гаманців покупців, ніж купувати їх у роздріб”, — зазначає Євген Нетреба, комерційний директор Zakaz.ua.