Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться в День Києва 31 травня.

Про це повідомляється на сайті КМДА

“Зазвичай сезон роботи фонтанів починається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, в зв’язку з карантинними обмеженнями. Уже наприкінці тижня кияни будуть спостерігати пробні запуски фонтанів. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону”, – розповіла директор КП “Київводфонд” Світлана Козловська.

Попередні етапи підготовки фонтани пройшли заздалегідь. Це – демонтаж зимового укриття, підключення до електромережі, встановлення та підключення насосного обладнання і діагностика всіх систем.

Столичні фонтани працюватимуть з 31 травня по 30 вересня, по понеділках в їх роботі будуть робити перерву для проведення необхідних технічних робіт.