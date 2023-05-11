Згідно з дослідженнями, сезонна алергія має певний вплив на психічне здоров’я людини, зокрема алергени можуть впливати на настрій й викликати депресію та тривогу.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Сезонна алергія може бути жалюгідною. Такі симптоми як чхання, закладеність носа і свербіж можуть відчуватися як жахлива застуда, яка не зникає, особливо зараз, коли сезони пилку стають довшими та інтенсивнішими.

Крім того, що фізичні симптоми алергії виснажують, все більше досліджень показують зв’язок між алергічним ринітом, широко відомим як сінна лихоманка, і розладами настрою, такими як тривога та депресія.

“Взаємозв’язок між алергенами та розладами настрою справді недооцінюється не лише серед населення, але навіть серед медичних працівників”, – сказав доктор Девід А. Гудіс, керівник відділу ринології та хірургії передньої основи черепа в NewYork-Presbyterian/ Медичний центр Ірвінга Колумбійського університету.

Проте з огляду на те, що мільйони американців страждають від сезонної алергії, це важливо зрозуміти як лікарям, так і пацієнтам для того, щоб відкрито говорити про будь-які проблеми з психічним здоров’ям і забезпечити найкраще лікування.

Чому алергія може сприяти розладу настрою?

Алергія часто змушує нас відчувати себе погано. За словами доктора Гудіса, алергії впливають на наш сон, рівень енергії, нюх, гостроту розуму та продуктивність — що, своєю чергою, може вплинути на психічне здоров’я.

“Кожного разу, коли ви почуваєтесь погано, це психологічний стрес”, – додав доктор Гудіс.

Але оскільки алергічний риніт є хронічним запальним захворюванням, експерти вважають, що в цьому також винне запалення.

Наприклад, якщо у людини алергія на пилок дерев, і цей пилок досягає оболонок, що вистилають ніс, це спонукає імунну систему виділяти коктейль речовин, які можуть викликати запалення в дихальних шляхах і мозку.

“Серед цих речовин є білки, які називаються цитокінами, які організм виробляє для боротьби з певними інфекціями. Ці цитокіни активують ділянки мозку, які регулюють депресію та тривогу”, — сказав доктор Тодд Гулд, професор психіатрії в Школі медицини Університету Меріленда.

Неможливо побачити прямі докази цього в дослідженні на людях, тому дослідники звернулися до гризунів, щоб спробувати отримати краще уявлення про діючі механізми. Досліджуючи мишей і щурів, доктор Гулд і його співробітники неодноразово піддавали носи гризунів дії алергенів, а потім розсікали їх мозок. Крім того, що гризуни демонстрували ознаки тривоги, дослідники також виявили збільшення виробництва цитокінів у їхньому мозку, а також вищий рівень гормону стресу.

Що ще виявили дослідження?

Хоча немає жодних доказів того, що сезонна алергія сама по собі може викликати розлади настрою, експерти з усього світу неодноразово виявляли зв’язок між ними.

Дослідження, проведені в Сполучених Штатах, наприклад, свідчать про те, що у людей, які страждають на алергію, приблизно в півтора раза більше шансів на серйозну депресію, зв’язок, який особливо сильний серед жінок. Обсерваційні дослідження виявили, що алергічний риніт пов’язаний з високим ризиком тривоги. Дослідники з Тайваню повідомили, що алергічний риніт пов’язаний із вищим ризиком психічних розладів у дорослих.

Крім того, невелика кількість досліджень показала, що може існувати зв’язок між високим вмістом пилку та ризиком самогубства, хоча цей потенційний зв’язок ще недостатньо вивчений.

“Ми повинні пам’ятати, що ризик самогубства включає багато різних факторів ризику”, — сказав Крістофер Лоурі, ад’юнкт-професор інтегративної фізіології в Університеті Колорадо, Боулдер, який досліджував зв’язок між психічними захворюваннями та алергією. За його словами, потрібні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти конкретну роль, яку алергени можуть відігравати у впливі на поведінку людини.

Коли необхідно звернутися до лікаря?

“Якщо симптоми алергії пригнічують вас. Інколи буває важко зрозуміти, чи є у вас депресія, чи ви просто відчуваєте втому через захворювання”, — сказав доктор Філіп Р. Маскін, професор психіатрії в Ірвінговому медичному центрі Колумбійського університету.

А також зазначив, що необхідно негайно поговорити зі своїм алергологом або іншим лікарем, якщо ви погано себе почуваєте.

Будьте якомога точнішими щодо своїх симптомів та їх тривалості. Ви, наприклад, менше спите чи втратили інтерес до речей, які раніше вам подобалися? Як давно ти почуваєшся таким чином?

Доктор Філіп Р. Маскін радить поговорити зі своїм лікарем про ліки проти алергії, які ви приймаєте. Важливо лікувати симптоми алергії, щоб ви могли знайти полегшення. Але ви також повинні знати, що деякі ліки проти алергії можуть впливати на ваш настрій.

“Антигістамінні препарати, які використовуються в NyQuil або Benadryl, наприклад, можуть мати седативну дію і можуть змусити людей почуватися “поза ними”, – сказав доктор Маскін. А пероральні кортикостероїди, такі як преднізон, які зазвичай використовуються для лікування важкої алергії, можуть викликати дратівливість і можуть підвищити ризик розвитку симптомів тривоги або депресії. Назальні протинабрякові засоби, подібні до тих, що містяться в Sudafed і Sudafed PE, можуть викликати занепокоєння, нервозність і безсоння.

Пацієнти також повинні знати про ризики, пов’язані з препаратом від алергії та астми Singulair. У 2020 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів додало помітне попередження на упаковку препарату про потенційний ризик серйозних змін у поведінці та настрої, а також про самогубство, і визначило, що це не повинно бути препаратом першого вибору для лікування легкого алергічного риніту.