Рекордні опади знищили автомагістралі і залишили десятки тисяч споживачів у США та Канаді без електроенергії. Також відомо про випадки зниклих безвісти та загиблих.

Про це повідомило видання The Guardian.

Через шторм у Британській Колумбії (Канада) і штаті Вашингтон (США) без світла залишились десятки тисяч людей, дороги заблоковані, річки вийшли з берегів, а мости зруйновано. Повені також спричинили закриття головної автомагістралі біля кордону США з Канадою та евакуацію людей.

Відтак після сильних дощів майже 50 тисяч споживачів штату Вашингтон не мали електроенергії. Губернатор штату Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах і заявив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

Найбільший порт Канади Ванкувер було відрізано паводковими водами. Також щонайменше 10 транспортних засобів було знесено з шосе під час зсуву.

В провінції Британська Колумбія, що в Канаді, евакуювали ціле місто з населенням майже 8 тисяч людей. Через повінь з ладу вийшла міська система стічних вод, наразі невідомо скільки знадобиться часу на відновлення її роботи.

Королівська канадська кінна поліція також підтвердила, що під час обшуку місця зсуву було знайдено тіло жінки.

“Загальну кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не з’ясовано, однак слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти“, – сказала сержантка поліції Джанель Шойхет.

Зокрема, одна людина вважається зниклою безвісти після того, як бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Крім цього закрили нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тис. барелів нафти на добу.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що слідкує за ситуацією. За його словами, влада надаватиме всю необхідну допомогу.