Про це #Буквам розповів лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький.

Служба безпеки України сьогодні заявила про ліквідацію банди на Харківщині, яка обкладала “даниною” місцевих бізнесменів. До її складу входило близько 50 людей, серед яких чинні правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій.

За даними правоохоронців, група займалася рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг, обсяг їхнього “прибутку” становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.

“Вони “обклали даниною” місцевих підприємців і якщо ті відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання шкодили особистому майну підприємців, які відмовлялися платити “данину” (зокрема підпалювали автомобілі). Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради”, — зазначили у Службі безпеки.

У результаті санкціонованих обшуків, співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку “поборів з підприємців”, зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Фото: СБУ

Дії зловмисників кваліфікуються за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (“створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній”);

ст. 189 (“вимагання”);

ст. 206 (“протидія законній господарській діяльності”).

Лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький підтвердив, що у деяких членів організації проводили обшуки.

“У Харкові сьогодні було 15 обшуків. У декількох хлопців, в яких були обшуки – це ветерани “Азову” і члени “Національного корпусу”. Декілька – ні. Наскільки мені відомо, є семеро затриманих. З них – шестеро учасники бойових дій. Серед тих, у кого проводили сьогодні обшуки, здається, 9 учасників бойових дій, які воювали в різних підрозділах”, – розповів Білецький.

Він зазначив, що “справа” начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

“І ці кримінальні клани вже покійного нині Казарцева все життя, як вважалось в Харкові, вважалися тими, хто працює під дахом Служби безпеки України. Тобто такі бізнесмени подали 2 заяви. Там немає потерпілих. Є розмова про якусь там спалену машину ще в 2018-му році і ось у кінці 2021-го року вони причепили цю історію до хлопців. Я відмовляюся вірити в будь-які в цьому плані звинувачення”, – зазначив політик.

Серед тих, у кого сьогодні проводилися обшуки був ветеран АТО Михайло Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.

“Величко достатньо довгий час провів на фронті. Це та людина, яку заочно знає майже вся Україна. Це той хлопець, який вів колону ультрасів в Харкові в березні 2014-го року на піку протистояння. Він є автором кричалки “Путін ху*ло”. Величко є майданівцем, лідером спротиву в Харкові в 14-му році і одним з лідерів Харківського майдану, а також є ветераном антитерористичної операції. Зараз в Україні таких людей затримує команда, яка переседіла “по білому білету” всі роки війни і всі 8 хвилей мобілізації в українську армію”, – підкреслив лідер політичної партії “Національний корпус”.

Білецький вважає ці обшуки повністю сфабрикованою історією.

“Туди спочатку докинули тероризм. Тобто ветеранів війни звинувачували у тероризмі люди, які війни не бачили, але відповідають за антитерористичний напрямок. І потім цю статтю прибрали. Це було зроблено виключно процесуально для того, щоб цю справу вела СБУ і Генеральна прокуратура”, – зазначив він.

Лідер політичної партії “Національний корпус” заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.