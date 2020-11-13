Йдеться про інцидент, який стався в ефірі програми “Посеред тижня з Сергієм Притулою”, що вийшла на “Радіо НВ” 10 листопада.

У якийсь момент в ефір зателефонував слухач із Краматорська. Він заявив, що “зараз буде в Умані шабаш” (мабуть, мався на увазі єврейський Новий рік, який відзначали у вересні). Крім того, чоловік назвав лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана “нациком хацманом”, а також згадав про штрафи за порушення карантину.

Притула в цей момент сміявся, а згодом відреагував на слова слухача, заявивши, що “повністю поділяє його емоційне обурення”.

“Я повністю поділяю ваше емоційне обурення тим, що не прописані якось правила для всіх, як правильно перетинати кордон. Бачите, люди горнуться до неньки України з різною метою. Але це не предмет нашої розмови, хоча я страшенно радий вас чути в ефірі з таким хорошим настроєм”, – заявив Притула з посмішкою і в доброзичливому тоні і знову засміявся.

Він жодним чином не прокоментував антисемітські висловлювання слухача і не засудив їх.

Реакція на ефір

Вказаний інцидент вже засудили в Комісії з журналістської етики.

У комісії наголосили, що Притула не прокоментував антисемітські висловлювання слухача як неприпустимі, хоча і перервав його виступ.

“В етері 10 вересня 2020 року в програмі “Посеред тижня” пролунали прямі антисемітські образи, які не були відповідно прокоментовані ведучим як неприпустимі. Навпаки, ведучий Сергій Притула вступив із гостем у дружній діалог і тим самим міг створити враження у слухачів, що в конкретній програмі та загалом в етері радіо НВ є “нормальним” толерантне ставленням до образливих висловлювань. Образи на національному та релігійному ґрунті є неприпустимими із точку зору стандартів журналістики, Європейської конвенції з прав людини, Конституції України та інших засадничих документів… Випадок, який розглядається, є грубим порушенням Кодексу етики українського журналіста”, – наголосили в комісії.

У коментарі зазначено, що Притула мав: • по-перше, перервати виступ гостя, вказавши йому на неприпустимість образ на національному ґрунті; • по-друге, після виступу гостя звернути увагу аудиторії на те, що сталося грубе порушення прав людини і редакція не поділяє таких поглядів.

“Ведучий перервав виступ гостя ефіру, проте не засудив його висловлювання і не використав можливість відмежуватися від ксенофобських поглядів, а відповів слухачу доброзичливо, з усмішкою на обличчі, заявивши, що “страшенно радий його чути”, що могло бути розцінене як підтримка висловлювань, які пролунали… Комісія оголошує ведучому прямого етеру Сергію Притулі та Радіо НВ публічний осуд”, – зазначається в коментарі.

На інцидент вже відреагувала і редакція “Радіо НВ”. Там запевнили, що засуджують “будь-які прояви ксенофобії, нетерпимості і дискримінації і завжди пропагують в своєму ефірі толерантність та інклюзивність”.

“Ведучий зреагував на репліки додзвонювача з іронією, маючи на увазі те, що у сучасному світі людина з подібним світоглядом – це недолугий атавізм. Помилка ведучого програми була в тому, що він не поставився до слів дозвонювача достатньо серйозно, незважаючи на те, що думки, які додзвонювач висловив, є образливими та неприпустимими. Щодо цього інциденту з ведучим була проведена бесіда одразу ж після ефіру, ще до публічних звернень з цього приводу. Також була проведена робота щодо того, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, а номер дозвонювача занесений у чорний список”, – йдеться в заяві.

Реакція Притули

Сам Сергій Притула спробував пояснити свою реакцію на антисемітські висловлювання слухача.

Він уточнив, що це був його другий ефір на “Радіо НВ” на посаді ведучого програми “Посеред тижня з Сергієм Притулою”.

“Обговорювали кілька тем, першою з яких було обговорення шкіл та карантину. До прямого ефіру зателефонував якийсь чорт з Краматорська, який дозволив собі антисемітський випад у прямому ефірі”, – зазначив ведучий.

Притула запевнив, що вважає неприйнятними антисемітські висловлювання як “в приватному спілкуванні”, так і в коментарях на своїх сторінках в соцмережах і в “публічній площині”.

За словами ведучого, він обрав “глузливий та іронічний” тон відповіді на образливі репліки слухача, оскільки вважав його доречним в тій ситуації.

“Розмова зі слухачем швидко закінчилась, і з-посеред усіх варіантів реакції на слухача я обрав ту, яка мені на той момент видалася правильною – глузливо та іронічно сказати, який я “радий” був його чути. На жаль, мої висловлювання були трактовані не так, як я на це сподівався, і сьогодні я отримав дуже вагоме зауваження щодо своєї роботи в ефірі”, – написав Притула.

Він запевнив, що “висновки зроблені”.

“Повага до національності, кольору шкіри та віросповідання – це базові цінності цивілізованого суспільства, у якому я хочу жити і яке прагну будувати разом з іншими українцями. Це і мої цінності теж. Тому на перспективу буду більш ретельно добирати спосіб реагування на подібні трафунки, якщо вони матимуть місце!” – підсумував Притула.