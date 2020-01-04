Громадський діяч та голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін зізнався, що є "вихідцем з націоналістичного середовища".

Відповідний пост Шабунін опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

Пост Шабуніна був присвячений дискусії, що розгорілася в суспільстві навколо новорічного привітання Президента Володимира Зеленського, в якому Глава держави, зокрема, заявив, що ми все уявляємо майбутнє країни однаково, і не має значення, як називаються вулиці.

“Мало хто знає, але я виходень з націоналістичного середовища. Більша частина мого студенства пройшла в ультраправих двіжах. Мабуть, через це на виборчому спектрі я значно правіше медіани. При цьому особисто для мене назва вулиці значно менш важлива від, наприклад, ефективного СБУ”, — написав Шабунін.

Варто зазначити, що раніше представники ультраправого руху активно брали участь в акціях протесту, організованих лібералами, зокрема — главою ЦПК Шабунін. В тому числі, в ряді агресивних акцій на підтримку зняття депутатської недоторканності, що пройшли в 2017 році.

Як зазначав журналіст Лелик Краковський в статті для #Букв “Націоналісти — ударна сила лібералів: хто організував протести під ВР”, саме присутність великої кількості представників правого руху робило ці акції успішними.

“А якщо говорити зовсім відверто, то представники “Національного корпусу” здійснили все головне завдання акції, і якби не вони, про протестні акції лібералів, ЦПК і НАБУ навряд чи б написали багато ЗМІ. Не було б інфоприводів”, — писав він.

Самі праві радикали “Національного корпусу”, беручи участь в політичних акціях ліберальної опозиції і ЦПК, як зазначав Краковський, підкреслювали свою зацікавленість в боротьбі з корупційними процесами, яка в той час стає компромісом між ідеологічними опонентами.

При цьому журналіст звертав увагу на те, що, ймовірно, представники “Нацкорпуса” відвідували акції “на особисте запрошення Шабуніна”, і заначав, що на чому ґрунтуються зв’язку глави ЦПК і представників правого руху — невідомо.

“Невідомо, як довго налагоджувалися зв’язки між представниками “Національного корпусу” та Віталій Шабунін, які представляють НАБУ, і на чому вони стали грунтуватися згодом, проте” Нацкорпус “вже довгий час намагається не пропускати громадські акції ЦПК. Вперше це стало помітно під час судового розгляду навколо відстороненого голови ДФС Романа Насирова. Тоді активісти заблокували виходи з будівлі Солом’янського суду з вимогою продовжити Насирова запобіжний захід. … Прийшли б представники “Нацкорпуса” на дану кцію без особистого запрошення Віталія Шабуніна – залишається під питанням. Швидше за все, немає “, — зазначав Краковський.

Після того, як Шабунін опублікував пост, в якому заявив про своє пов’язане з “ультраправим двіжем” минуле, під ним з’явилося безліч негативних коментарів. У зв’язку з цим Шабунін прийняв рішення видалити його. Про це він також повідомив на своїй сторінці.

“Написав, на свою голову, про назви вулиць та ефективність інституцій. Запропонував цивілізовану дискусію. Вмився багном в коментарях. Видалив пост”, — написав Шабунін.