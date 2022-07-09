Про це вони повідомили в етері “Радіо НВ”.
Гонгадзе сказала, що не поспішала б говорити про зменшення військової допомоги від США Україні. Проте можливо, що це б налаштувало певну частину, особливо консервативного крила, проти української влади.
На її думку, саме тому потрібно дуже уважно та обережно ставитися до таких заяв, адже Україна має права втратити підтримку США.
“Ми не маємо права втратити, по-перше, двопартійну підтримку в Конгресі США, а по-друге, Україна не має права втратити міжнародну європейсько-американську коаліцію підтримки України”, — наголосила Гонгадзе.
На думку Віталія Шабуніна, зараз в США розгортається наратив, який ставить під питання зв’язки українських посадовців з росіянами, і опирається на реальні факти. Він ствердив, що ОП блокує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про що є в листі Спартц.
Також фактом є те, що Олег Татаров, який “керує правоохоронною системою України через ОП” Олег Татаров, “мав прямі зв’язки з росіянами через Януковича і Захарченка”. Шабунін вважає, що є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину.
- Напередодні Вікторія Спартц – перша українка в Палаті представників Конгресу США – повідомила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.
- Нагадаємо, що в українському МЗС прокоментували вимогу членкині Конгресу США Вікторії Спартц, а саме перевірити можливий зв’язок голови Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією.
- #Букви розповіли деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
- Адже вже півтора року триває процес затвердження голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Переможець конкурсу Олександр Клименко, якого ніяк не призначать на посаду, розслідував справу заступника Єрмака Олега Татарова.
- 5-6 квітня Центр протидії корупції опублікував дописи, у яких згадувався заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. За словами ЦПК, останній нібито був причетний до втечі Віктора Медведчука напередодні повномасштабного російського вторгнення (згодом того затримала СБУ), а також ексзаступника керівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його сина, місцеперебування яких на цей час невідоме.