Керівниця "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментували реакцію МЗС на припущення, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак пов’язаний з Росією. Гонгадзе вважає, що такими заявами українських дипломатів "підливається масло в вогонь". Водночас Шабунін наголосив, "є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину".

Про це вони повідомили в етері “Радіо НВ”.

Гонгадзе сказала, що не поспішала б говорити про зменшення військової допомоги від США Україні. Проте можливо, що це б налаштувало певну частину, особливо консервативного крила, проти української влади.

На її думку, саме тому потрібно дуже уважно та обережно ставитися до таких заяв, адже Україна має права втратити підтримку США.

“Ми не маємо права втратити, по-перше, двопартійну підтримку в Конгресі США, а по-друге, Україна не має права втратити міжнародну європейсько-американську коаліцію підтримки України”, — наголосила Гонгадзе.

На думку Віталія Шабуніна, зараз в США розгортається наратив, який ставить під питання зв’язки українських посадовців з росіянами, і опирається на реальні факти. Він ствердив, що ОП блокує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про що є в листі Спартц.

Також фактом є те, що Олег Татаров, який “керує правоохоронною системою України через ОП” Олег Татаров, “мав прямі зв’язки з росіянами через Януковича і Захарченка”. Шабунін вважає, що є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину.