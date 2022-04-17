Про це інформує пресслужба музею у Facebook.
Будівля, на якій трималася шафка, була в аварійному стані – стіна могла обвалитися в будь-яку мить. Небайдужі зажадали зберегти цю шафку як символ неабиякої стійкості українців. 14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку було демонтовано.
Для музейників важливим було зберегти кожну деталь – і навіть шурупи, на які шафка кріпилась до стіни, також були важливими.
“Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю”, – повідомили у пресслужбі музею Революції Гідності.
З 16 квітня шафка з усім її вмістом, разом з декоративним керамічним півником, виготовленим Васильківському заводі майоліки, перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності.
- Про Васильківський завод майоліки, в якому виготовили знаменитого півника, символ півня у давніх слов’ян й історію цього керамічного виробу, читайте в #Бувках.
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