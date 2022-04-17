Шафку на кухні зруйнованого будинку, що лишилася висіти на стіні після обстрілу російськими військами по Бородянці (Київська область), передали до музею Революції Гідності як символ стійкості українців.

Про це інформує пресслужба музею у Facebook.

Фото півника із шафкою, які дивом тримаються на рештках зруйнованої багатоповерхівки, стало мемом із текстом: “Ти як? – Тримаюсь”.

Будівля, на якій трималася шафка, була в аварійному стані – стіна могла обвалитися в будь-яку мить. Небайдужі зажадали зберегти цю шафку як символ неабиякої стійкості українців. 14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку було демонтовано.

Для музейників важливим було зберегти кожну деталь – і навіть шурупи, на які шафка кріпилась до стіни, також були важливими.

“Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю”, – повідомили у пресслужбі музею Революції Гідності.

З 16 квітня шафка з усім її вмістом, разом з декоративним керамічним півником, виготовленим Васильківському заводі майоліки, перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності.