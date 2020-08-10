Шахраї заволоділи приміщенням у Києві, власником якого є управління поліції. Прокуратура вимагає повернення приміщення до комунальної власності через суд.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції в місті Києві.

Йдеться про нежитлові приміщення площею майже 90 кв.м. та вартістю понад 3 млн гривень, що призначалися для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

Наразі на вказані приміщення накладено арешт. Правоохоронці встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

Прокуратура звернулася до суду з метою повернення приміщень до комунальної власності через суд.

“З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно”, — йдеться в повідомленні.