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“Шахтар” – “Базель”
- 11 серпня, 22:00. Німеччина, Гельзенкірхен. “Арена АуфШальке”
- Ліга Європи 1/4 фіналу.
Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)
Дискваліфіковані: Хочолава – Кюмарт
Травмовані: Омлін, Рамірес, Зуффо (всі – “Базель”)
Рейтинг клубів УЄФА:
“Шахтар” – 15-е місце
“Базель” – 24-е місце
Всі експерти зійшлися на думці, що “Шахтар” – фаворит зустрічі з “Базелем”, як за підбором гравців так і по іграх в попередніх етапах Ліги Європи. Але з чвертьфіналу буде проходити одна зустріч, в який і буде визначаться переможець, тому будь-яка помилка може коштувати дуже дорого.
Швейцарський клуб після карантину знаходиться не в найкращій формі, тому доказ 3-е місце в чемпіонаті. До того ж у “Базеля” не зіграє кілька важливих гравців основного складу, що явно вплине на гру команди.
Склади команд
У “Шахтаря” не зможе зіграти Хочолава (дискваліфікація) і під питанням Матвієнко. Але якщо Микола все ж не зможе зіграти на поле вийде Віта. Хочалаву в центрі захисту швидше за все замінить перспективний молодий захисник Бондар.
У “Базеля” не зможуть зіграти відразу 4 гравці: основний воротар Омлін, основний захисник Кюмарт, півзахисники Рамірес і Зуффо. Також варто зазначити, що не зіграє ще один важливий гравець основи “Базеля” Едон Жегрова. Проблем достатньо, як їх вирішить тренер швейцарського клубу Марсель Коллер – подивимося.
Орієнтовні склади:
“Шахтар”: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес.
“Базель”: Ніколіч – Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретто – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Артур.
Де дивитися онлайн-трансляцію матчу
В Україні правами на показ матчів Ліги Європи володіє група компаній: “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Шахтар” – “Базель” буде йти на каналі “Футбол 1”.
Початок трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00.
Прогноз матчу “Шахтар” – “Базель” від букмекерів
Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом український клуб. Перемогу “Шахтаря” оцінюють коефіцієнтом 1,88, нічию – 3,70, перемогу “Базеля” – 3,90.
Також експерти вважають, що чемпіон України пройде до півфіналу Ліги Європи. Прохід “Шахтаря” в півфінал котирується за 1,44, “Базеля” – за 2,62.
Цікаві факти
“Шахтар” забивав мінімум два голи в останніх чотирьох матчах Ліги Європи.
“Базель” в п’яти останніх матчах Ліги Європи не пропустив жодного гола.
“Базель” виграв останні п’ять матчів Ліги Європи.
- Сьогодні, 11 серпня, в Дуйсбурзі відбудеться матч між командами “Вулверхемптон” і “Севілья”.