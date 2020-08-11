Сьогодні, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені відбудеться футбольний матч між командами "Шахтаря" і "Базеля".

Про це розповідають #Букви.

“Шахтар” – “Базель”

11 серпня, 22:00. Німеччина, Гельзенкірхен. “Арена АуфШальке”

Ліга Європи 1/4 фіналу.

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Дискваліфіковані: Хочолава – Кюмарт

Травмовані: Омлін, Рамірес, Зуффо (всі – “Базель”)

Рейтинг клубів УЄФА:

“Шахтар” – 15-е місце

“Базель” – 24-е місце

Всі експерти зійшлися на думці, що “Шахтар” – фаворит зустрічі з “Базелем”, як за підбором гравців так і по іграх в попередніх етапах Ліги Європи. Але з чвертьфіналу буде проходити одна зустріч, в який і буде визначаться переможець, тому будь-яка помилка може коштувати дуже дорого.

Швейцарський клуб після карантину знаходиться не в найкращій формі, тому доказ 3-е місце в чемпіонаті. До того ж у “Базеля” не зіграє кілька важливих гравців основного складу, що явно вплине на гру команди.

Склади команд

У “Шахтаря” не зможе зіграти Хочолава (дискваліфікація) і під питанням Матвієнко. Але якщо Микола все ж не зможе зіграти на поле вийде Віта. Хочалаву в центрі захисту швидше за все замінить перспективний молодий захисник Бондар.

У “Базеля” не зможуть зіграти відразу 4 гравці: основний воротар Омлін, основний захисник Кюмарт, півзахисники Рамірес і Зуффо. Також варто зазначити, що не зіграє ще один важливий гравець основи “Базеля” Едон Жегрова. Проблем достатньо, як їх вирішить тренер швейцарського клубу Марсель Коллер – подивимося.

Орієнтовні склади:

“Шахтар”: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес.

“Базель”: Ніколіч – Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретто – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Артур.

Де дивитися онлайн-трансляцію матчу

В Україні правами на показ матчів Ліги Європи володіє група компаній: “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Шахтар” – “Базель” буде йти на каналі “Футбол 1”.

Початок трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00.

Прогноз матчу “Шахтар” – “Базель” від букмекерів

Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом український клуб. Перемогу “Шахтаря” оцінюють коефіцієнтом 1,88, нічию – 3,70, перемогу “Базеля” – 3,90.

Також експерти вважають, що чемпіон України пройде до півфіналу Ліги Європи. Прохід “Шахтаря” в півфінал котирується за 1,44, “Базеля” – за 2,62.

Цікаві факти

“Шахтар” забивав мінімум два голи в останніх чотирьох матчах Ліги Європи.

“Базель” в п’яти останніх матчах Ліги Європи не пропустив жодного гола.

“Базель” виграв останні п’ять матчів Ліги Європи.