Про це повідомляють #Букви.

  • Ліга Європи. 1/4 фіналу
  • 11 серпня. Стадіон: Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен)

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

“Шахтар” Донецьк (Україна) – “Базель” (Швейцарія)

На думку експертів,  “Шахтар” вважається фаворитом матчу та має добрі  шанси пройти до наступного  етапу  Ліги Європи. До того ж у “гірників” вже був досвід зустрічей з Базелем,  в яких вони виявлялися переможцями.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Шахтар” – “Базель”

В Україні переглянути  пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайнову трансляцію через сервіс OLL.tv.

Початок онлайнової  трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00.

Також  мешканці інших країн зможуть побачити трансляцію матчу на таких каналах:

  • Швейцарія – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
  • Німеччина – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
  • Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA
  • Об’єднане Королівство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
  • Іспанія – Movistar +
  • Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
  • Італія – ​​NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
  • Швеція – Eurosport Player Sweden
  • Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Єгипет – beIN SPORTS CONNECT
  • Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинська Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
  • Канада – DAZN
  • США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ЗонаФутбол
  • Сьогодні, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені відбудеться футбольний матч між командами “Шахтаря”  й  “Базеля”.