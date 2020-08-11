Сьогодні, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені відбудеться футбольний матч між командами "Шахтаря" і "Базеля". Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Про це повідомляють #Букви.

Ліга Європи. 1/4 фіналу

11 серпня. Стадіон: Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен)

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

“Шахтар” Донецьк (Україна) – “Базель” (Швейцарія)

На думку експертів, “Шахтар” вважається фаворитом матчу та має добрі шанси пройти до наступного етапу Ліги Європи. До того ж у “гірників” вже був досвід зустрічей з Базелем, в яких вони виявлялися переможцями.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Шахтар” – “Базель”

В Україні переглянути пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайнову трансляцію через сервіс OLL.tv.

Початок онлайнової трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00.

Також мешканці інших країн зможуть побачити трансляцію матчу на таких каналах: