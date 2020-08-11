Про це повідомляють #Букви.
- Ліга Європи. 1/4 фіналу
- 11 серпня. Стадіон: Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен)
Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)
“Шахтар” Донецьк (Україна) – “Базель” (Швейцарія)
На думку експертів, “Шахтар” вважається фаворитом матчу та має добрі шанси пройти до наступного етапу Ліги Європи. До того ж у “гірників” вже був досвід зустрічей з Базелем, в яких вони виявлялися переможцями.
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Шахтар” – “Базель”
В Україні переглянути пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайнову трансляцію через сервіс OLL.tv.
Початок онлайнової трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00.
Також мешканці інших країн зможуть побачити трансляцію матчу на таких каналах:
- Швейцарія – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
- Німеччина – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
- Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Об’єднане Королівство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
- Іспанія – Movistar +
- Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
- Італія – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
- Швеція – Eurosport Player Sweden
- Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Єгипет – beIN SPORTS CONNECT
- Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинська Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
- Канада – DAZN
- США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ЗонаФутбол
- Сьогодні, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені відбудеться футбольний матч між командами “Шахтаря” й “Базеля”.