#Букви розповідають де і коли дивитися трансляцію матчу.
- Де: НСК “Олімпійський”
- Коли: 21:00 за Києвом
Головним арбітром поєдинку призначено Віталія Романова з Дніпра.
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Шахтар” — “Динамо”
Пряма трансляція матчу відбудеться на телеканалах “Україна”, OLL.TV та “Футбол 1”, а також на сайті footballua.tv.
Цікаві факти:
Вперше матч за Суперкубок України відбудеться в Києві. До цього матч 10 разів брала Одеса, двічі Полтава і ще по разу – Суми, Запоріжжя, Луганськ та Львів.
Суперкубок України вигравали тільки “Шахтар” і “Динамо” – по вісім разів. По разу програли в фіналі “Ворскла”, “Таврія”, “Металург Донецьк” і “Чорноморець”.
Тренер “Динамо” Мірча Луческу – рекордсмен за кількістю перемог (7) і поразок в Суперкубку України (5). Правда, у всіх цих фіналах він грав як тренер Шахтаря. Друге-третє місце ділять динамівці Анатолій Дем’яненко і Олександр Хацкевич, що вигравали турнір по два рази.
- 17 серпня в німецькому Дюссельдорфі відбувся футбольний матч між командами “Шахтаря” (Донецьк, Україна) та “Інтера” (Італія). Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.