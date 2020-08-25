У вівторок, 25 серпня, на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться зустріч команд "Шахтар" і "Динамо".

#Букви розповідають де і коли дивитися трансляцію матчу.

Де: НСК “Олімпійський”

Коли: 21:00 за Києвом

Головним арбітром поєдинку призначено Віталія Романова з Дніпра.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Шахтар” — “Динамо”

Пряма трансляція матчу відбудеться на телеканалах “Україна”, OLL.TV та “Футбол 1”, а також на сайті footballua.tv.

Цікаві факти:

Вперше матч за Суперкубок України відбудеться в Києві. До цього матч 10 разів брала Одеса, двічі Полтава і ще по разу – Суми, Запоріжжя, Луганськ та Львів.

Суперкубок України вигравали тільки “Шахтар” і “Динамо” – по вісім разів. По разу програли в фіналі “Ворскла”, “Таврія”, “Металург Донецьк” і “Чорноморець”.

Тренер “Динамо” Мірча Луческу – рекордсмен за кількістю перемог (7) і поразок в Суперкубку України (5). Правда, у всіх цих фіналах він грав як тренер Шахтаря. Друге-третє місце ділять динамівці Анатолій Дем’яненко і Олександр Хацкевич, що вигравали турнір по два рази.