Про це розповідають #Букви.
Коли: о 19:55 за Києвом.
Де: НСК “Олімпійський”.
Де подивитися: “Футбол 1”, MEGOGO.
Арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).
Асистенти арбітра: Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар (обидва -Іспанія). Четвертий рефері: Хав’єр Естрада Фернандес (Іспанія).
Делегати УЄФА: Марцин Стефанський (Польща), Володимир Антонов (Молдова).
Основні склади команд:
“Шахтар”: Трубін, Додо, Віта, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
“Рома”: Пау Лопес, Ібаньєс, Манчіні, Крістанте, Карсдорп, Діавара, Вільяр, Б. Перес, Ель-Шаараві, К. Перес, Майораля.
Травмовані: Степаненко, Дентіньо – Мхітарян, Верету, Заніоло, Смоллінг.
Під загрозою дискваліфікації: Віта, Тайсон – Перес, Карсдорп, Вільяр, Манчіні.
Турнірне становище в клубному рейтингу: “Рома” – 16 місце; “Шахтар” – 17 місце.
- 11 березня донецький клуб “Шахтар” зіграв на виїзді з італійським клубом “Рома”. Матч закінчився поразкою українців.