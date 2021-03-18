Про це розповідають #Букви.

Коли: о 19:55 за Києвом.

Де: НСК “Олімпійський”.

Де подивитися: “Футбол 1”, MEGOGO.

Арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

Асистенти арбітра: Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар (обидва -Іспанія). Четвертий рефері: Хав’єр Естрада Фернандес (Іспанія).

Делегати УЄФА: Марцин Стефанський (Польща), Володимир Антонов (Молдова).

Основні склади команд:

“Шахтар”: Трубін, Додо, Віта, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.

“Рома”: Пау Лопес, Ібаньєс, Манчіні, Крістанте, Карсдорп, Діавара, Вільяр, Б. Перес, Ель-Шаараві, К. Перес, Майораля.

Травмовані: Степаненко, Дентіньо – Мхітарян, Верету, Заніоло, Смоллінг.

Під загрозою дискваліфікації: Віта, Тайсон – Перес, Карсдорп, Вільяр, Манчіні.

Турнірне становище в клубному рейтингу: “Рома” – 16 місце; “Шахтар” – 17 місце.