#Букви розповідають, де і коли можна буде подивитися матч.
Груповий етап – група В – тур 2 з 6.
Початок: 19:55 за Києвом. Матч пройде за участю уболівальників.
Пряму трансляцію зустрічі можна подивитися на телеканалі “Футбол 1”, Oll.tv, MEGOGO.
Арбітр в полі – Георгі Кабаков (Болгарія)
Орієнтовні склади команд:
“Шахтар”: Трубін – Корнієнко, Хочолава, Бондар, Додо, Майкон, Соломон, Патрік, Марлос, Тете, Дентіньо.
“Інтер”: Ханданович – Бастони, Де Врей, Д’Амброзіо, Коларов, Відаль, Брозовіч, Хакимі, Барелла, Мартінес, Лукаку.
На поле не вийдуть: Ісмаїлі, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Фернандо, Сергій Кривцов ( “Шахтар”) – Стефано Сенсі, Алексіс Санчес ( “Інтер”).
- Донецький “Шахтар” переміг “Реал Мадрид“, найтитулованішу команду Ліги чемпіонів УЄФА, у першому груповому турі чемпіонату.