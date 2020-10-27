#Букви розповідають, де і коли можна буде подивитися матч.

Груповий етап – група В – тур 2 з 6.

Початок: 19:55 за Києвом. Матч пройде за участю уболівальників.

Пряму трансляцію зустрічі можна подивитися на телеканалі “Футбол 1”, Oll.tv, MEGOGO.

Арбітр в полі – Георгі Кабаков (Болгарія)

Орієнтовні склади команд:

“Шахтар”: Трубін – Корнієнко, Хочолава, Бондар, Додо, Майкон, Соломон, Патрік, Марлос, Тете, Дентіньо.

“Інтер”: Ханданович – Бастони, Де Врей, Д’Амброзіо, Коларов, Відаль, Брозовіч, Хакимі, Барелла, Мартінес, Лукаку.

На поле не вийдуть: Ісмаїлі, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Фернандо, Сергій Кривцов ( “Шахтар”) – Стефано Сенсі, Алексіс Санчес ( “Інтер”).

  • Донецький “Шахтар” переміг “Реал Мадрид“, найтитулованішу команду Ліги чемпіонів УЄФА, у першому груповому турі чемпіонату.