У середу, 9 грудня, донецький "Шахтар" проведе вирішальний поєдинок 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

#Букви розповідають, де і коли можна буде подивитися матч.

У грі вирішиться доля путівки до плей-офф турніру.

Початок матчу заплановано на 22:00 (за київським часом).

Місце проведення: стадіон “Джузеппе Меацца” в Мілані.

Пряму трансляцію вестиме телеканал “Футбол 2”. Онлайн-трансляцію також можна буде подивитися на платформах MEGOGO та Oll.tv.

Турнірне положення

Доля групи B залишається незрозумілою. “Шахтар” зараз займає друге місце з 7 очками, а “Інтер” – останнє з 5 очками.

Лідирує “Боруссія” М з 8 очками, третій – “Реал” Мадрид з 7 очками.

“Шахтар”

“Шахтар” двічі поступився “Боруссії” М, але в обох поєдинках переміг “Реал”, а також зіграв внічию з “Інтером” у Києві.

“Гірники” можуть вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: для цього потрібно одержати сьогодні перемогу в Мілані.

Нічиєї буде достатньо тільки в тому випадку, якщо в паралельній зустрічі “Реал” вдома не переможе “Боруссію”.

“Інтер”

“Інтеру” для виходу в 1/8 фіналу потрібна тільки перемога над “Шахтарем”. Підопічні Антоніо Конте продовжують боротьбу завдяки тому, що були сильнішими в матчі з “Боруссією” (2:3).

Раніше “Інтер” і “Шахтар” провели 4 поєдинки: двічі переміг “Інтер”, двічі фіксувалася нічия.

Втрати

У “Шахтаря” травмовані Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Ісмаїлі і Фернандо. У заявку включені Дентіньо і Богдан В’юнник.

У “Інтера” можуть не зіграти футболісти Ніколо Барелла та Артуро Відаль.