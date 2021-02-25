Про це розповідають #Букви.
Коли: 19:55
Онлайн-трансляція: на телеканалі “Футбол 1”, текстова трансляція на сайті “Футбол 24”.
Головний арбітр: Хосе Санчес (Іспанія).
Орієнтовні склади:
“Шахтар”: Трубін, Додо, Крівцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.
“Маккабі”: Даніель, Сабор, Тібі, Ернандес, Жералдеш, Рікан, Голаса, Глазер, Блекмен, Пешич, Хозез.
Травмовані: Ісмаїлі, Малишев, Дентінью – Карзев.
Під питанням: Степаненко – Коен, Ніколіч.
Цікаві факти:
У минулому сезоні “Шахтар” на своєму полі перемогли “Бенфіку” (2:1) і “Вольфсбург” (3:0). Обидва поразки донеччани зазнали на стадії 1/16 фіналу.
“Шахтар” виграв 10 з 11 протистоянь плей-офф єврокубків після перемоги в першому матчі на виїзді.
Останній раз гірники перемагали в гостьовому першому матчі в 1/8 фіналу минулого сезону – 2: 1 проти “Вольфсбурга”.
- 24 лютого відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому “Боруссія М” з Менхенгладбаха приняла “Манчестер Сіті”.