Сьогодні, 25 лютого, у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між футбольними клубами "Шахтар" (Донецьк) та "Маккабі" (Тель-Авів).

Про це розповідають #Букви.

Коли: 19:55

Онлайн-трансляція: на телеканалі “Футбол 1”, текстова трансляція на сайті “Футбол 24”.

Головний арбітр: Хосе Санчес (Іспанія).

Орієнтовні склади:

“Шахтар”: Трубін, Додо, Крівцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

“Маккабі”: Даніель, Сабор, Тібі, Ернандес, Жералдеш, Рікан, Голаса, Глазер, Блекмен, Пешич, Хозез.

Травмовані: Ісмаїлі, Малишев, Дентінью – Карзев.

Під питанням: Степаненко – Коен, Ніколіч.

Цікаві факти:

У минулому сезоні “Шахтар” на своєму полі перемогли “Бенфіку” (2:1) і “Вольфсбург” (3:0). Обидва поразки донеччани зазнали на стадії 1/16 фіналу.

“Шахтар” виграв 10 з 11 протистоянь плей-офф єврокубків після перемоги в першому матчі на виїзді.

Останній раз гірники перемагали в гостьовому першому матчі в 1/8 фіналу минулого сезону – 2: 1 проти “Вольфсбурга”.