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«Шахтар» – «Монако»: Де і коли дивитись онлайн-трансляцію матчу

У середу, 25 серпня, у Харкові відбудеться матч-відповідь раунду плейоф Ліги чемпіонів, в якому зіграють футбольні клуби "Шахтар" і "Монако".

Середа, 25 серпня 2021, 12:56

Про це повідомляють #Букви.

Зустріч відбудеться на харківській арені ОСК “Металіст”.

Коли: початку матчу – 22:00.

Пряма трансляція матчу на відеосервісі MEGOGO, на телеканалі “Футбол 1”.

Арбітр: Ентоні Тейлор (Англія).

Нагадаємо, що у першому матчі перемогу святкував “Шахтар” із рахунком 1:0.

Орієнтовні склади:

“Шахтар”: Пятов, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос, Тете, Педріньйо, Соломон, Траоре.

“Монако”: Нюбель, Сідібе, Дісасі, Бадьяшіль, Кайо Енріке, Фофана, Чуамені, Желсон Мартінш, Головін, Бен-Йеддер, Фолланд.

Цікаві факти

Останнього разу в офіційних матчах “Шахтар” і “Монако” грали у 1979 році в 1/32 фіналу Кубка УЄФА. Тоді одну перемогу здобули донеччани (2:1), а одну – монегаски (2:0). Також “Шахтар” розгромив “Монако” в товариському матчі у 2015 році (3:0).

Поєдинок у відповідь відбудеться в Харкові в середу 25 серпня. Переможець пари “Шахтар” – “Монако” вийде до групового етапу Ліги чемпіонів.

“Шахтар” грає у кваліфікації ЛЧ як срібний призер Української Прем’єр-Ліги. У попередньому раунді кваліфікації “гірники” вибили бельгійський “Генк”.

“Монако” торік посів третє місце в Лізі 1, чемпіонаті Франції. У цій кваліфікації ЛЧ монегаски здолали “Спарту” з Праги.

  • Донецький “Шахтар” у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів обіграв бельгійський “Генк”. За сумою двох матчів “Шахтар” із рахунком 4:1 вийшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з “Монако” (Франція).
Теги: Металіст, Монако, ФК Шахтар, футбол

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