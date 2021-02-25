Сьогодні, 25 лютого, відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами "Шахтар" (Донецьк, Україна) та "Маккабі"(Тель-Авів, Ізраїль).

Про це розповідають #Букви.

“Шахтар” приймав “Маккабі” в НСК “Олімпійський”. Поєдинок проходив з уболівальниками, яких було понад 10 тисяч.

Матч тривав на зустрічних курсах і закінчився з рахунком 1:0 на користь “гірників”. “Шахтар” більше володів м’ячем, але ігрова перевага протягом матчу переходила від однієї до іншої команди.

На 67-й хвилині перший і єдиний гол в матчі з пенальті забив Жуніор Мораес.

1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

“Шахтар” — “Маккабі” 1:0

Голи: Жуніор Мораес, 67

“Шахтар”: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес.

“Маккабі” : Даніель – Жеральдес, Ернандес, Тібі, Саборіт, Глазер, Перец, Голаса, Гозес, Пешич, Бен-Хаїм.

Як відомо, перший матч у Тель-Авіві закінчився з рахунком 0-2 на користь “Шахтаря”. За сумою двох матчів, Шахтар проходить до наступного етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, у минулому сезоні “Шахтар” на своєму полі перемогли “Бенфіку” (2:1) і “Вольфсбург” (3:0). Обох поразок донеччани зазнали на стадії 1/16 фіналу. “Шахтар” виграв 10 з 11 протистоянь плей-офф єврокубків після перемоги в першому матчі на виїзді. Востаннє гірники перемагали в гостьовому першому матчі в 1/8 фіналу минулого сезону – 2: 1 проти “Вольфсбурга”.