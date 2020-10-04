Про це повідомляє пресслужба “Шахтаря”.
Після футбольного матчу медична служба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були зроблені напередодні. Тести голкіпера Андрія П’ятова та півзахисника команди Тараса Степаненка виявилися позитивними.
Також коронавірус виявили у двох співробітників персоналу “Шахтаря”. Після цього клуб вирішив повним складом піти на самоізоляцію.
“У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії”, – розповіли у пресслужбі.
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