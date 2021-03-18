Про це повідомляє видання Sportarena.
“Рома” перемогла “Шахтар” з рахунком 2:1 і вийшли в чвертьфінал турніру.
Рома повела в рахунку на початку другого тайму зусиллями Борха Майораля. Шахтар відігрався після точного удару Жуніора Мораеса. Перемогу гостям приніс ще один гол Майораля.
Перша зустріч команд, яка відбулась у Римі, завершилась розгромною перемогою “Роми” з рахунком 3:0. У сьогоднішньому матчі в “Шахтаря” залишалось мало шансів на вихід у чвертьфінал Ліги Європи.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться у п’ятницю, 19 березня. Початок трансляції о 14:00.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторний матч
“Шахтар” (Україна) – “Рома” (Італія) 1:2
Перший матч – 0:3
Голи: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72.
- 11 березня донецький клуб “Шахтар” зіграв на виїзді з італійським клубом “Рома”. Матч закінчився поразкою українців.