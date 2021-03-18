Про це повідомляє видання Sportarena.

“Рома” перемогла “Шахтар” з рахунком 2:1 і вийшли в чвертьфінал турніру.

Рома повела в рахунку на початку другого тайму зусиллями Борха Майораля. Шахтар відігрався після точного удару Жуніора Мораеса. Перемогу гостям приніс ще один гол Майораля.

Перша зустріч команд, яка відбулась у Римі, завершилась розгромною перемогою “Роми” з рахунком 3:0. У сьогоднішньому матчі в “Шахтаря” залишалось мало шансів на вихід у чвертьфінал Ліги Європи.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться у п’ятницю, 19 березня. Початок трансляції о 14:00.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Повторний матч

“Шахтар” (Україна) – “Рома” (Італія) 1:2

Перший матч – 0:3

Голи: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72.