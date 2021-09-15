“Шахтар” програв”Шерифу” з рахунком 0:2 в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 15 вересня, в Тирасполі на стадіоні “Шериф” відбувся матч донецького “Шахтаря” з тираспольським “Шерифом”.

Перший гол “Шахтар” пропустив на 16 хвилині від нападника Адама Траоре. Він замкнув простріл з правого флангу й відкрив рахунок.

Другий гол головою забив Момо Янсане на 62 хвилині, він замкнув навіс із лівого флангу. Двічі м’яч подавав Крістіано.

“Шериф” (Тирасполь) – “Шахтар” (Донецьк) – 2:0 (1:0)

Тирасполь, стадіон “Шериф”

Арбітр — Деніз Айтекін (Німеччина)

Голи: 1:0 А. Траоре (16), 2:0 Янсане (62)

“Шахтар”: Пятов (к), Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Маркос (Патрік, 65), Тете (Марлос, 46), Педріньйо, Фернандо (Мудрик, 65), Л. Траоре

“Шериф”: Атанасіадіс, Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Аддо, Себастьєн Тілль, Адама Траоре, Коловос, Кастаньєда (к), Якшибоєв