Про це повідомляють #Букви.

Коли: вівторок, 19 жовтня, о 22:00 за Києвом.

Де: Київ, НСК “Олімпійський”

Арбітр: Срджан Йованович (Сербія).

Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.

Орієнтовні склади

“Шахтар“: Пятов, Ісмаїлі, Вітао, Марлон, Додо, Антоніо, Степаненко, Патрік, Марлос, Тете, Фернандо.

“Реал“: Куртуа, Камавінга, Гутьєррес, Каземіро, Вальверде, Йович, Жуніор, Лукас, Начо, Алаба, Бензема

Стартові тури показали, наскільки заплутаною може бути картина в групі D за такого підбору суперників. “Шахтар“ поступився в Тирасполі “Шерифу“, а потім поділив очки з “Інтером“, тоді як “Реал“ вирвав перемогу в Мілані й програв тому ж “Шерифу“. Тепер команди італійців Роберто Де Дзербі та Карло Анчелотті зустрінуться двічі поспіль – 19 жовтня і 3 листопада.

Історія взаємин

Клуби зустрічались у 2 сезонах – 2015/16 і 2020/21. Перші 2 матчі завершилися на користь “Реала“ (4:0 і 4:3), а торішнє протистояння цілком за “Шахтарем“ (3:2, 2:0).

Попередня зустріч

1 грудня на “Олімпійському“ донеччани перемогли з рахунком 2:0. У дебюті Асенсіо влучив у штангу, Трубін узяв удар Бензема (згодом – Начо та Асенсіо), а Варан травмував Мораеса, замість якого вийшов Дентіньо. Саме бразильцеві судилося на 57-й хвилині вивести “Шахтар“ уперед. А на 82-й Соломон отримав м’яч від Майкона, втягнув його до штрафного і завдав відмінного удару в лівий кут.