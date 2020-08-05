Донецький "Шахтар" переміг німецький "Вольфсбург" з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє видання Xsport.ua.

Матч пройшов на НСК “Олімпійський” в Києві без глядачів.

До голів команди залишилися вдесятьох — на 67-ій хвилині арбітр видалив захисника “Шахтаря” Давіта Хочолаву, а через три хвилини — захисника німецької команди Джона Брукса.

Вже наприкінці зустрічі — на 89-ій, 91-ій та 93-ій хвилинах “гірники” забили три голи у ворота суперника.

За підсумками двох матчів “Шахтар” переміг з рахунком 5:1 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи, тобто до вісімки найкращих команд турніру.

Суперник українського клубу по 1/4 фіналу визначиться в четвер за підсумками матчу швейцарського “Базеля” і німецького “Айнтрахта”. Перша зустріч між командами завершилася перемогою швейцарців з рахунком 3: 0.

“Шахтар” – “Вольфсбург” 3:0 (загальний рахунок: 5: 1)

Голи: Мораес, 89, 90 + 3, Соломон, 90 + 2.

“Шахтар”: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава (до 68 хв.), Матвієнко, Степаненко, Маркос Антоніо (Коваленко, 74), Алан Патрік, Марлос (Соломон, 77), Тайсон, Жуніор Мораес

“Вольфсбург”: Кастельс, Понграчіч, Брукс (до 70 хв.), Тіссеран, Руссійон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Жозуа Гілавогі, 75), Вегорст, Гінчек (Мармош, 61), Віктор.

Попередження: Кривцов, 60, Брукс 57 хв, 70 хв., Шлагер 71 хв.

Вилучення: Хочолава, 68, Брукс 70 хв.