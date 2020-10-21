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У середу, 21 жовтня, на стадіоні “Альфредо Ді Стефано” у Мадриді відбувся поєдинок між “Шахтарем” та “Реалом” у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Примітно, що “гірники” прибули до Іспанії без 13 ключових гравців, які отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

Попри це, вже від початку гри команда намагалася контролювати м’яч і лідирувати. Вже на 29-й хвилині у сітку “Реала” був забитий перший м’яч — гол прилетів від Тете. Не минуло й п’яти хвилин, як удар того ж Тете голкіпер відбив перед собою, Дентіньо кинувся добивання, але його випередив захисник “Реалу” Варан, який відправив м’яч у свої ж ворота — 0:2.

Під кінець тайму “гірнякам” вдалося ще раз пробити у брами суперників. Відтак тайм завершився з рахунком 0:3.

У другому таймі “Реал” кинувся наздоганяти “Шахтар”. На 54-й хвилині м’яч влетів дев’ятку воріт “гірняків”. За 5 хвилин Вінісіус відіграв другий м’яч у брами донеччан.

На 80-й хвилині “Шахтар” забив четвертий м’яч, проте арбітри скасували гол.

На третій компенсованій хвилині мадридцям майже вдалося зрівняти рахунок. Вальверде забив удар з-за меж штрафного, але суддівська бригада після перегляду VAR скасувала зарахування голу.

“Реал” — “Шахтар” 2:3

Голи: Модріч, 53, Вінісіус, 59 – Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42

“Реал”: Куртуа — Менді, Варан, Мілітан, Марсело – Вальверде, Каземіро, Модріч (Кроос, 70) — Родріго (Бензема, 46), Йович (Вінісіус, 59), Асенсио.

“Шахтар”: Трубін — Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко — Майкон, Маркос Антоніо (В’юнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Вітао, 90 + 1), Тете — Дентіньо (Судаков, 86).Попередження: Асенсіо, Мілітан — Корнієнко, Бондар.

У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА “Шахтар” прийматиме на полі НСК “Олімпійський” в Києві міланський “Інтер”.