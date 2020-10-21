Про це повідомляють #Букви.
У середу, 21 жовтня, на стадіоні “Альфредо Ді Стефано” у Мадриді відбувся поєдинок між “Шахтарем” та “Реалом” у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Примітно, що “гірники” прибули до Іспанії без 13 ключових гравців, які отримали позитивні результати тесту на коронавірус.
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Решительность и концентрация! 👊🏻 Разминка «Шахтера» в Мадриде. 💪🏻 #МыГотовы к старту Лиги чемпионов! ⠀ Determination and focus! 👊🏻 Shakhtar warming up in Madrid. 💪🏻 #WeAreReady for the @ChampionsLeague start! ⠀ Рішучість і концентрація! 👊🏻 Розминка «Шахтаря» в Мадриді. 💪🏻 #МиГотові до старту Ліги чемпіонів! ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Мадрид #Madrid #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL
Попри це, вже від початку гри команда намагалася контролювати м’яч і лідирувати. Вже на 29-й хвилині у сітку “Реала” був забитий перший м’яч — гол прилетів від Тете. Не минуло й п’яти хвилин, як удар того ж Тете голкіпер відбив перед собою, Дентіньо кинувся добивання, але його випередив захисник “Реалу” Варан, який відправив м’яч у свої ж ворота — 0:2.
Під кінець тайму “гірнякам” вдалося ще раз пробити у брами суперників. Відтак тайм завершився з рахунком 0:3.
У другому таймі “Реал” кинувся наздоганяти “Шахтар”. На 54-й хвилині м’яч влетів дев’ятку воріт “гірняків”. За 5 хвилин Вінісіус відіграв другий м’яч у брами донеччан.
На 80-й хвилині “Шахтар” забив четвертий м’яч, проте арбітри скасували гол.
На третій компенсованій хвилині мадридцям майже вдалося зрівняти рахунок. Вальверде забив удар з-за меж штрафного, але суддівська бригада після перегляду VAR скасувала зарахування голу.
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🔥 ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ⚒ «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ! 🧡 ⠀ 😍 НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы! 👏🏻 Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. ⠀ 🔥 YES! YES! YES! WE’VE DONE IT! ⚒ SHAKHTAR DEFEATED REAL 3-2 IN MADRID! 🧡 ⠀ 😍 INCREDIBLE! We started the new @ChampionsLeague campaign with a BIG victory! 👏🏻 The next group stage game is vs Inter Milan in Kyiv on October 27th. ⠀ 🔥 ТАК! ТАК! ТАК! МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! ⚒ «ШАХТАР» ПЕРЕМІГ «РЕАЛ» 3:2 У МАДРИДІ! 🧡 ⠀ 😍 НЕЙМОВІРНО! Починаємо нову кампанію в Лізі чемпіонів з ВЕЛИКОЇ перемоги! 👏🏻 Далі на груповому етапі – матч із «Інтером» 27 жовтня в Києві. ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Мадрид #Madrid #RealMadrid #Реал #Real #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL
“Реал” — “Шахтар” 2:3
Голи: Модріч, 53, Вінісіус, 59 – Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42
“Реал”: Куртуа — Менді, Варан, Мілітан, Марсело – Вальверде, Каземіро, Модріч (Кроос, 70) — Родріго (Бензема, 46), Йович (Вінісіус, 59), Асенсио.
“Шахтар”: Трубін — Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко — Майкон, Маркос Антоніо (В’юнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Вітао, 90 + 1), Тете — Дентіньо (Судаков, 86).Попередження: Асенсіо, Мілітан — Корнієнко, Бондар.
У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА “Шахтар” прийматиме на полі НСК “Олімпійський” в Києві міланський “Інтер”.
- Днями у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” (Київ) поступилося туринському “Ювентусу”.