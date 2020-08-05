Сьогодні, 5 серпня, "Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляють #Букви.

“Шахтар” – “Вольфсбург”:

другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи;

на НСК “Олімпійський”, Київ, Україна;

Рефері: Іван Кружляк (Словаччина)

Травмовані: Ісмаїлі – Мбамба, Мехмеді, Камачо, Вільям, Брума

Дискваліфіковані: Штеффен (“Вольфсбург”)

Положення в клубному рейтингу: “Шахтар” – 16-е місце “Вольфсбург” – 41-е місце.

Де дивитися трансляцію матчу

Початок матчу о 19:55. О 19:15 експерти почнуть обговорення майбутньої гри.

Подивитися трансляцію футбольного поєдинку можна на телеканалах: “Футбол 1”, Oll.tv, ВоляTV та сайті Спорт24.

Варто зазначити, що гра буде проходити при порожніх трибунах – все через пандемію коронавірусу.

Прогноз на матч “Шахтар” – “Вольфсбург” від букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є українська команда.

На перемогу “гірників” можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия експертами оцінюється в 3,60, а перемога гостей – в 2,95.

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