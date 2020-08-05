Про це повідомляють #Букви.
“Шахтар” – “Вольфсбург”:
- другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи;
- на НСК “Олімпійський”, Київ, Україна;
Рефері: Іван Кружляк (Словаччина)
Травмовані: Ісмаїлі – Мбамба, Мехмеді, Камачо, Вільям, Брума
Дискваліфіковані: Штеффен (“Вольфсбург”)
Положення в клубному рейтингу: “Шахтар” – 16-е місце “Вольфсбург” – 41-е місце.
Де дивитися трансляцію матчу
Початок матчу о 19:55. О 19:15 експерти почнуть обговорення майбутньої гри.
Подивитися трансляцію футбольного поєдинку можна на телеканалах: “Футбол 1”, Oll.tv, ВоляTV та сайті Спорт24.
Варто зазначити, що гра буде проходити при порожніх трибунах – все через пандемію коронавірусу.
Прогноз на матч “Шахтар” – “Вольфсбург” від букмекерів
На думку букмекерів, фаворитами матчу є українська команда.
На перемогу “гірників” можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия експертами оцінюється в 3,60, а перемога гостей – в 2,95.
Цікаві факти:
- Півзахисник “Шахтаря” Євген Коноплянка виступав за німецький “Шальке” (2016-2019). Він зіграв проти “Вольфсбурга” один раз – в жовтні 2017 року.
- Півзахисник збірної Швейцарії і “Вольфсбурга” Адмір Мехмеді виступав за київське “Динамо” (2012-2013).
- “Шахтар” – один з чотирьох колишніх учасників поточної Ліги чемпіонів, що вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. Інші – “Байєр”, “Інтер” і “Олімпіакос”.
- “Шахтар” в сезоні 2019/20 захистив титул чемпіона України.
- “Вольфсбург” завершив чемпіонат Німеччини-2019/20 на сьомому місці і забезпечив собі путівку в кваліфікацію наступного розіграшу Ліги Європи. Перемога над “Мальме” в третій раз вивела “Вольфсбург” в 1/8 фіналу турніру.
- “Вольфсбург” тричі програвав перший поєдинок на своєму полі в двоматчевому єврокубковому протистоянні і жодного разу не виходив в наступний етап. В останній раз так було в чвертьфіналі Ліги Європи 2014/15 з “Наполі” (1: 4 вдома, 2: 2 в гостях).