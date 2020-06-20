У суботу, 20 червня, донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу, обігравши в Києві "Олександрію" з рахунком 3:2.

Про це повідомляє видання Хsport.

Матч 27-го туру Української Прем’єр-ліги проходив на НСК “Олімпійський” у Києві без глядачів (через карантин).

Тайсон з пенальті відкрив рахунок вже на 13-й хвилині матчу. Він відсвяткував гол, опустившись на одне коліно і піднявши руку вгору на знак солідарності з жертвами расизму.

На початку другого тайму “Олександрія” перевернула гру: Євген Банада на 47 хвилині зрівняв рахунок, а через дві хвилини 11-метровий у ворота “гірників” реалізував Максим Третьяков.

Але гравці “Шахтаря” руки не опустили. На поле вийшов бразильський півзахисник Тете, який спочатку зрівняв рахунок, а під кінець матчу після пасу Євгена Коноплянки зробив дубль, принісши команді перемогу.

Відтак, “Шахтар” з 71 набраним очком став недосяжним для київського “Динамо” (52 очки) та інших команд.

Ця перемога в чемпіонаті стала для “Шахтаря” четвертою поспіль і 13-ю за роки незалежної України.

⚒ Ч Е М П И О Н Ы 🧡 У К Р А И Н Ы 🇺🇦 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/v3wlHa3Ufb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020

Чемпіонат України. 27-й тур:

“Шахтар” – “Олександрія” 3:2

Голи: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)

“Шахтар”: Пятов, Матвієнко, Кривцов, Додо, Сіпріано (Коноплянка, 77), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Маркос Антоніо, Степаненко (Тете, 57), Алан Патрік (Хочолава, 85), Мораес.

“Олександрія”: Білик, Пашаєв, Дубра, Мірошниченко (Вантух, 64), Шендрик, Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Третьяков, Гречишкін (Довгий, 22), Ковалець (Грицук, 80), Сітало (Шастал, 46).