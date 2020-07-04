Про це повідомляє видання Хsport.

“Динамо” приймало “Шахтар” на порожньому НСК “Олімпійський”.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь “гірників”.

“Шахтар” зусиллями Тараса Степаненка та Євгена Коноплянки виграв перший тайм з рахунком 2:0. Але кияни відігралися в другому.

На 72-й хвилині після пасу Тайсона Алан Патрік забив ще один гол у ворота “Динамо” – 3:2.

Після цього матчу відрив “Шахтаря” від “Динамо” становить 20 очок.

Варто відзначити, що команди переслідували перед матчем різні цілі. “Шахтар” дограє виграшний сезон (раніше футбольний клуб достроково став чемпіоном України).

А “Динамо” веде боротьбу за друге місце в Прем’єр-лізі. Це дасть команді можливість виступити в Лізі чемпіонів УЄФА.

Чемпіонат України, 29-й тур:

“Динамо” – “Шахтар” 2:3

Голи: Вербич, 51, де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Патрік, 72

“Динамо”: Бойко, Кендзьора, Сирота, Піваріч, Вербич, Мохаммед, Шапаренко, Цітаішвілі (Караваєв, 74), Сидорчук, Буяльський (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

“Шахтар”: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Болбат (Сіпріано, 54), Алан Патрік, Маркос Антоніо, Коноплянка (Марлос, 76), Степаненко (Бондаренко, 76), Соломон (Тайсон, 71), Мораес (Фернандо Педро, 77).

Попередження: Соломон (17), Болбат (42), Степаненко (61), Мохаммед (63).