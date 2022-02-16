Головний герой "Шахрай із Tinder" (The Tinder Swindler) ізраїльтянин Саймон Лєваєв, від народження Шимон Єгуда Хают, планує взяти участь у фільмуванні власного шоу про побачення. Чоловік став відомий завдяки документальному хіту від Netflix, де розповідається про його шахрайську схему у застосунку для знайомств, за якою він виманив у жінок близько 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє американський вебпортал Screen Rant.

У фільмі, який увійшов до ТОП-10 Netflix на початку лютого, розповідається про історії трьох можливих жертв: Сесілі Ф’єллхой, Пернілли Сьохольм та Ейлін Шарлотт. Саймон виманював кошти, коли знайомився з жінками, та маніпулював ними. Він показував, що володіє багатьма “люксовими” речами та дорого одягався. Своє багатство він пояснював тим, що є спадкоємцем справжнього ізраїльського магната Льва Лєваєва. Нібито чоловік теж був залучений до алмазного бізнесу. Магнату довелося офіційно спростовувати інформацію про будь-які стосунки з Саймоном Лєваєвим.

Головний герой позичав у жінок кошти, кажучи, що наразі його переслідують злочинці, тому він не може користуватися своїми кредитними картками з метою безпеки. Після отримання коштів, часом з застосуванням погроз, він їх не повертав. Наприклад, Сесілія переказала шахраю понад 250 тисяч доларів, а Пернілла віддала всі заощадження для придбання квартири.

Хоча документальний фільм розповідає про історії жерті — чоловік не був засуджений за жодну з можливих махінацій, висвітлених в “Шахрай із Tinder”. Схоже тепер Саймон Лєваєв планує перетворити новоздобуту славу на Netflix на повноцінну кар’єру в розважальній сфері. У виданні зазначили, що він вже підписав контракт із менеджером по талантах у Голлівуді Джиною Родрігес.

Зокрема Лєваєв обговорює плани щодо написання книги та ведення подкасту про знайомства. В останньому він планує ділитися порадами, “що можна й ні” під час флірту з жінками. Ймовірно запропоноване шоу буде на кшталт “Неодруженого”, де учасники змагаються за прихильність головного героя.

Власне”Шахрай із Tinder” стверджує, що Netflix вводить в оману, тому він намагається очистити своє ім’я. Вперше його звинуватили в отриманні даних та використанні чужої кредитної картки у 15 років. У 2011 році його звинуватили у крадіжці, підробці документів і шахрайстві, після чого він втік до Фінляндії. За ошукання трьох жінок його засудили до позбавлення волі на два роки у фінській в’язниці. Після відбуття строку покарання він повернувся до Ізраїлю, звідти швидко поїхав до Європи, щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Він перебував у розшуку в Ізраїлі, Швеції, Великій Британії, Німеччині, Данії, Норвегії та Греції. З останньої країни його депортували через фальшивий паспорт до Ізраїлю, де засудили до 15 місяців позбавлення волі. Через п’ять місяців вій вийшов за зразкову поведінку, проте ці строки фактично не були присуджені йому через можливі події, які висвітлюють у фільмі.

Жертви, які постраждали від дій шахрая та знімалися в фільмі, почали збирати кошти на фандрейзинговій платформі Gofundme. У такий спосіб вони намагаються погасити кредити. Вони заборгували банкам та іншим кредитним організаціям близько 600 тисяч фунтів. Їм вже вдалося зібрати близько 80 тисяч фунтів.