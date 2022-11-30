Про це повідомило YASNO.

Компанія наголосила, що зловмисники вирішили скористатися ситуацією з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

“Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску YASNO та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх Telegram-акаунтів”, — сказано у повідомленні.

Фейковий чат-бот пропонував зручний доступ та сповіщення про відключення електроенергії. Для користування ним треба було ввести свій номер телефону й надати код доступу.

Мешканець Києва розповів, що надав таку інформацію зловмисникам. Після цього вони намагалися отримати доступ до його акаунту.