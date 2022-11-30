Про це повідомило YASNO.
Компанія наголосила, що зловмисники вирішили скористатися ситуацією з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.
“Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску YASNO та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх Telegram-акаунтів”, — сказано у повідомленні.
Фейковий чат-бот пропонував зручний доступ та сповіщення про відключення електроенергії. Для користування ним треба було ввести свій номер телефону й надати код доступу.
Мешканець Києва розповів, що надав таку інформацію зловмисникам. Після цього вони намагалися отримати доступ до його акаунту.
- За даними НЕК “Укренерго”, 30 листопада станом на 11:00 дефіцит потужності електроенергії в Україні складав 27%. В областях продовжують діяти відключення енергопостачання.