Мешканцям Херсону почали надходити дзвінки нібито від імені Міжнародної організації з міграції. За словами фахівців, це шахрайство.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО.

Зазначається, що зловмисники просять назвати код, який надійшов у sms-повідомленні нібито від організації, яка займається питанням міграції.

Втім, Міжнародна організація з міграції не здійснює телефонних дзвінків. Це шахраї, які намагаються зняти кошти з банківських карток та крадуть особисті дані.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що відповідати на такі дзвінки не варто.

“У жодному разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не здійснює телефонних дзвінків! Це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки”, — йдеться в дописі.