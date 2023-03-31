Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО.
Зазначається, що зловмисники просять назвати код, який надійшов у sms-повідомленні нібито від організації, яка займається питанням міграції.
Втім, Міжнародна організація з міграції не здійснює телефонних дзвінків. Це шахраї, які намагаються зняти кошти з банківських карток та крадуть особисті дані.
У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що відповідати на такі дзвінки не варто.
“У жодному разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не здійснює телефонних дзвінків! Це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки”, — йдеться в дописі.
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