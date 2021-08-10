У вівторок, 10 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і бельгійським "Генком".

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК “Шахтар”.

Коли: вівторок, 10 серпня, о 20:30 за київським часом.

Де: стадіон НСК “Олімпійський” у Києві.

Арбітр: Іштван Ковач (Румунія).

Де дивитися: Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал “Футбол 1”. Інтернет-трансляція матчу буде доступна на платформі Oll.tv.

Як відомо, перший матч між футбольними клубами завершився з рахунком 2:1 на користь “Шахтаря”.

“Шахтар” пройде далі, якщо переможе або зіграє внічию (правило виїзного голу більше не діє). Після непростого поєдинку з “Генком” донеччани встигли провести матч в Українській Премʼєр-лізі проти “Олександрії” і програли цьому клубу з рахунком 1:2.

На матч проти “Генка” не вийде півзахисник “Шахтаря” Манор Соломон через травму.

“Генк” пройде далі, якщо виграє з різницею мінімум у два голи. “Генк” в останньому турі чемпіонату Бельгії переграв “Кортрейк” (2:1). Це перша для команди перемога в п’яти матчах цього сезону.

Орієнтовний склад команд:

У ФК “Шахтар” до гри готуються 24 футболісти: воротарі – Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін; захисники – Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко; півзахисники – Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньо, Євген Коноплянка; форварди – Дентіньо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

Генк: Вандервордт – Муньйос, Садік, Лукумі, Артеага – Хейнен, Грошовскі – Іто, Трезор, Бонгонда – Онуачу.