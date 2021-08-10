У вівторок, 10 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між казахстанським клубом "Шахтар" (Караганда) та українським клубом "Колос".

Про це повідомляють #Букви.

Коли: вівторок, 10 серпня, о 17:00 за київським часом.

Де: Астана-Арена і Нур-Султані (Казахстан).

Головний арбітр: Халіз Ескахья (Туреччина).

Де дивитися: у прямій трансляції поєдинок можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 2” і по підписці на Oll.tv, а також на Vodafone TV і “Київстар Футбол”.

Варто зазначити, що перша гра суперників завершилася внічию на полі “Колосу” (0:0).

Наразі правило виїзного голу не діє, тому при нічийному результаті команди зіграють додатково два тайми по 15 хвилин, а також, якщо буде необхідність, проб’ють пенальті.

“Колос” вдруге в історії грає в єврокубках. Минулого сезону цей футбольний клуб із села Ковалівка, що на Київщині, не зміг пройти кваліфікацію в Лізі Європи.

Орієнтовний склад команд

“Шахтар Караганда”: Шацький – Ламанж, Буйволов, Граф, Мавутор, Габишев, Мітошевич, Букорац, Рустемович, Шикавка, Оміртаєв.

“Колос”: Волинець – Ром, Гавриш, Петров, Саків, Мілько, Богданов, Чурко, Нурієв, Костишин, Сітчінава.

Як відомо, Ліга конференцій УЄФА – щорічне змагання футбольних клубів, що входять до складу УЄФА. Клуби можуть претендувати на участь у змаганнях на основі результатів їхнього виступу в національних лігах і кубкових змаганнях. Це третій рівень європейського клубного футболу, після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.