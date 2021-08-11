Про це поінформували в пресслужбі Української асоціації футболу.
Матч проходив на стадіоні НСК “Олімпійський” у Києві і завершився з рахунком 2:1 на користь “Шахтаря”.
Із перших хвилин “гірники” заволоділи ініціативою та намагалися виходити з-під пресингу суперника за рахунок коротких передач. На 27-й хвилині це призвело до контратаки за участі Додо і Тете, а форвард “Шахтаря” Лассіна Траоре реалізував гол у ворота супротивника (1:0).
“Генк” також створював гольові моменти, проте не зумів їх реалізувати. А ближче до перерви бельгійці стали грати жорстко, що вилилося у вимушену заміну Педріньо, сутичку футболістів та жовті картки.
У другому таймі “Шахтар” забив ще один гол: на 76-й хвилині відзначився Маркос Антоніо.
А на 90-й хвилині забив гол форвард “Генку” Сіріл Дессерс.
Загальний рахунок матчу – 2:1.
За сумою двох матчів “Шахтар” із рахунком 4:1 виходить у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з “Монако” (Франція). Перший поєдинок “гірники” проведуть на виїзді 17/18 серпня, другий — удома 24/25 серпня.
Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь.
“Шахтар” (Україна) — “Генк” (Бельгія) — 2:1
Голи: Траоре (27), Маркос Антоніо (76) — Дессерс (90).
“Шахтар”: Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Маркос Антоніо, Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педріньо (Судаков, 37, Коноплянка, 67), Алан Патрік (к) (Марлос, 67), Траоре (Сікан, 85). Тренер: Роберто де Дзербі.
“Генк”: Вандервордт, Муньос, Куеста, Лукумі (Дессерс, 68), Артеага, Торстведт (Ндаїшиміє, 62), Гейнен (к), Грошовський (Ейтінг, 62), Бонгонда, Онуачу (Пейнтсіл, 82), Іто (Мухаїд Садік, 82). Тренер: Джон ван ден Бром.
Арбітр: Іштван Ковач (Румунія).
Попереджені: Судаков (42), Трубін (71), Вітао (90+2) — Лукумі (45+2), Муньос (90+5).
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