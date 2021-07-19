Про це повідомляє УЄФА.

За результатами жеребкування, “Шахтар” зіграє з бельгійських “Генком”.

Суперники Шляху чемпіонів:

  • Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора;
  • Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз;
  • Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець;
  • Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф;
  • Мальме / ХИК – Рейнджерс;
  • Ференцварош / Жальгіріс – Славія.

Суперники Шляху представників ліг:

  • ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд;
  • Спартак –Бенфіка;
  • Генк – Шахтар;
  • Монако – Рапід / Спарта.

Згідно з офіційним розкладом підготовчого етапу, матчі Шляху представників ліг триватимуть у 3, 4 та серпня. Переможці здобудуть собі прохід у раунд плей-офф Ліги чемпіонів. 

Ті, хто програють на Шляху представників ліг, автоматично потрапляють до групового етапу Ліги Європи. Переможені клуби зі Шляху чемпіонів гратимуть надалі у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що минулого року “Шахтар” почав сезон у Лізі чемпіонів, але не витримав конкуренції й вилетів у Лігу Європи.

  • Раніше повідомлялося, що наступні два сезони головним тренером футбольного клубу “Шахтар” буде італієць Роберто Де Дзербі.