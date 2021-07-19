Про це повідомляє УЄФА.
За результатами жеребкування, “Шахтар” зіграє з бельгійських “Генком”.
Суперники Шляху чемпіонів:
- Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора;
- Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз;
- Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець;
- Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф;
- Мальме / ХИК – Рейнджерс;
- Ференцварош / Жальгіріс – Славія.
Суперники Шляху представників ліг:
- ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд;
- Спартак –Бенфіка;
- Генк – Шахтар;
- Монако – Рапід / Спарта.
Згідно з офіційним розкладом підготовчого етапу, матчі Шляху представників ліг триватимуть у 3, 4 та серпня. Переможці здобудуть собі прохід у раунд плей-офф Ліги чемпіонів.
Ті, хто програють на Шляху представників ліг, автоматично потрапляють до групового етапу Ліги Європи. Переможені клуби зі Шляху чемпіонів гратимуть надалі у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, що минулого року “Шахтар” почав сезон у Лізі чемпіонів, але не витримав конкуренції й вилетів у Лігу Європи.
- Раніше повідомлялося, що наступні два сезони головним тренером футбольного клубу “Шахтар” буде італієць Роберто Де Дзербі.