У понеділок, 19 липня, відбулося жеребкування щодо третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками український футбольний клуб “Шахтар” дізнався свого першого суперника.

Про це повідомляє УЄФА.

За результатами жеребкування, “Шахтар” зіграє з бельгійських “Генком”.

Суперники Шляху чемпіонів:

Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора;

Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз;

Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець;

Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф;

Мальме / ХИК – Рейнджерс;

Ференцварош / Жальгіріс – Славія.

Суперники Шляху представників ліг:

ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд;

Спартак –Бенфіка;

Генк – Шахтар;

Монако – Рапід / Спарта.

Згідно з офіційним розкладом підготовчого етапу, матчі Шляху представників ліг триватимуть у 3, 4 та серпня. Переможці здобудуть собі прохід у раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Ті, хто програють на Шляху представників ліг, автоматично потрапляють до групового етапу Ліги Європи. Переможені клуби зі Шляху чемпіонів гратимуть надалі у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що минулого року “Шахтар” почав сезон у Лізі чемпіонів, але не витримав конкуренції й вилетів у Лігу Європи.