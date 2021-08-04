У вівторок, 3 серпня, донецький "Шахтар" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів здобув перемогу над бельгійським "Генком".

Про деталі матчу поінформували в пресслужбі ФК “Шахтар”.

Матч відбувався у бельгійському місті Генк і завершився із рахунком 2:1 на користь “гірників”.

“Генк” і “Шахтар” ніколи не перетиналися один з одним в офіційних і товариських матчах, а тому вчора вперше зустрілися на полі.

У стартові 45 хвилин матчу була рівна гра. “Гірники” пробували забивати, однак невдало, а одного разу Тете пробив прямо в руки воротарю “Генка”.

На 39-й хвилині бельгійці забили гол у ворота “Шахтаря”. Після подачі у штрафний майданчик Пол Онуачу ударом головою відкрив рахунок у грі – 1:0.

Старт другого тайму відзначився обопільними атаками. І на 63-й хвилині “Шахтар” зумів зрівняти рахунок: Муньос порушив правила у штрафному майданчику проти Педріньйо, після чого Тете реалізував пенальті – 1:1.

А на 81-й хвилині “Шахтар” забив другий гол (його реалізував Алан Патрік) – 2:1.

Матч-відповідь відбудеться 10 серпня у Києві на НСК “Олімпійський”.

“Генк” – “Шахтар” – 1:2.

Голи: 1:0 Онуачу (39), 1:1 Тете (63, пен.), 1:2 Патрік (81).

“Шахтар”: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко (к) (Марлос, 64), Майкон, Маркос (Степаненко, 73), Тете (Ісмаїлі, 64), Педріньйо, Соломон (Патрік, 46), Траоре (Дентіньйо, 86).

“Генк”: Вандевордт, Муньос, Лукумі, Садік, Артеага, Ндаїшиміє (Торстведт, 67), Грошовський (Ейтінг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Іто.